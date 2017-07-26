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В Израиле

Кнессет утвердил закон о 9 мая

время публикации: 10:41 | последнее обновление: 10:41 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил закон о 9 мая

25 июля на пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении закон о 9 мая депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера. Законодательная инициатива НДИ была утверждена единогласно: ее поддержали 28 парламентариев.

В соответствии с этим законопроектом, День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников. По словам Одеда Форера, продвижение этого законопроекта не было легким.

Дважды на разных этапах министры откладывали его рассмотрение. Но давление со стороны НДИ, а также общественное возмущение способствовали тому, что в итоге законопроект о Дне Победы вновь выносился на голосование министерской комиссии по законодательству и утверждался.

"Мы благодарим всех депутатов, которые присоединились к нам и поддержали наш законопроект Нам удалось поднять этот вопрос на повестку дня и объяснить депутатам Кнессета его важность. Это наш долг – и как парламентариев, и как граждан государства Израиль, сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт. Более 1,5 млн. евреев воевали во Второй мировой войне в составе армий союзников против нацистов. Для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, эта дата – 9 мая, имеет символическое значение. Невозможно переоценить значение победы над нацистами для нашего государства, для всего еврейского народа", - подчеркнул Одед Форер.

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