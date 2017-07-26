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Полиция допросит охранника посольства в Аммане и передаст результаты Иордании

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 07:18 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Зив на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года
Биньямин Нетаниягу и Зив на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года
Полиция допросит охранника посольства в Аммане и передаст результаты Иордании

Полиция Израиля в ближайшее время вызовет на допрос сотрудника охраны израильского посольства в Аммане Зива, застрелившего двух граждан Иордании в инциденте, произошедшем два дня назад в жилом комплексе посольства, сообщает портал ynet.

Результаты допроса будут переданы властям Хашимитского королевства в соответствии с Венской конвенцией.

Зив будет допрошен в качестве подозреваемого в совершении двойного непредумышленного убийства, жертвами которого стали напавший на него террорист и ставший случайной жертвой стрельбы владелец квартиры, в которой проживал охранник.

Накануне охранник посетил отделение травматологии больницы "Адасса", после чего встретился с родителями, а также с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно данным портала, Зив останется работать в штате министерства иностранных дел, однако больше не вернется в Иорданию.

Израильские власти также сообщили, что выплатят компенсацию семье погибшего в инциденте врача, владевшего квартирой, в которой проживал Зив.

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