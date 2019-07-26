Барак, Шакед и "браки по расчету". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

19 лет назад, 25 июля 2000 года в Кемп-Дэвиде завершилась печально известная конференция, участники которой – Эхуд Барак, Ясир Арафат и Билл Клинтон – пытались прийти к соглашению об окончательном урегулировании конфликта между Израилем и палестинскими арабами. Эта конференция была созвана по настоянию Эхуда Барака, несмотря на возражения Арафата и сомнения Клинтона. Однако тогдашний премьер-министр Израиля пребывал в уверенности, что его обаяния и способностей убеждения, будет достаточно для того, чтобы склонить к миру строптивого Арафата. Переговоры закончились провалом, что повлекло за собой историческую фразу Барака: "В настоящий момент у нас нет партнера для переговоров".

Провал Кемп-Дэвидской конференции разочаровал Барака в Арафате, однако не в своем обаянии и своих способностях. Когда в июне 2019 года, он объявил о возвращении в политику, то был убежден, что активная оппозиционная деятельность в микроблоге Twitter и в иных социальных сетях, станет трамплином для прыжка. Барак пообещал за год отменить закон о призыве, за два года утвердить Конституцию и установить постоянные границы государства Израиль. Однако, как и в 2000 году, действительность отказалась подчиняться приказам "солдата №1". Израильтяне послушали его обещания, пожали плечами и сообщили, что, пожалуй, проголосуют за другие партии. Во всех опросах Барак балансировал на грани электорального барьера, а учитывая обычный уклон опросов немного влево, было очевидно, что велик шанс на провал "Исраэль демократит".

Все последние недели Эхуд Барак призывал к объединению в левом лагере. Помимо логичного призыва к консолидации, Бараком двигала угроза личного провала. Довольно быстро стало ясно, что Амир Перец и партия "Авода" не станут партнерами Барака. Несмотря на встречи и заявления о том, что прошлое осталось в прошлом, союз между двумя экс-министрами обороны не случился. Объединение "Аводы" с партией Орли Леви-Абукасис поставило точку на перспективе объединения с Бараком. И тогда бывший премьер-министр, при посредничестве его давней союзницы Став Шафир, повел переговоры с МЕРЕЦ. Союз этих двух партий, договор о котором был подписан ранним утром 26 июля в офисе бывшего функционера партии "Авода" Оши Альмалиаха, является крайне инструментальным, основанным на осознании взаимной выгоды, а не идеологической близости. Есть очень мало вопросов, по которым точки зрения Эхуда Барака и Ницана Горовица совпадают. Однако близость электорального барьера толкнула их к союзу.

Главной "жертвой" создания "Демократического лагеря" является партия "Авода". Объединение с Орли Леви-Абукасис, мотивированное желанием Амира Переца "проникнуть" в лагерь правых избирателей, если судить по опросам, не оправдывает себя. Несмотря на это Амир Перец вновь и вновь заявляет, что не намерен присоединяться к "Демократическому лагерю". Опытнейший политик делает свою ставку, рискуя проиграть все. Но если он сам готов рискнуть оказаться ниже электорального барьера, то его товарищам по партии риск вовсе не по вкусу. Вслед за Став Шафир, ставшей главным архитектором объединения "Исраэль демократит" с МЕРЕЦом, Ицик Шмули заявил, что не уверен, останется ли в "Аводе". Партия Бен-Гуриона распадается на глазах, и на сей раз избиратели, которые даже во сне голосуют за "Аводу", могут не спасти ее.

Ситуация в "Аводе" настолько тупиковая, что некоторые активисты обращаются к совсем недавно отстраненному лидеру Ави Габаю с просьбой о вмешательстве. Несмотря на внутренний хаос, картина в левом лагере постепенно проясняется. "Кахоль Лаван", "Авода-"Гешер" и "Демократический лагерь" поведут за собой тех, кто "только не Нетаниягу". Возможен ли союз между кем-либо из них и Нетаниягу после выборов? Вполне.

За неделю до подачи предвыборных списков на правом фланге торги об объединении в самом разгаре. В начале уходящей недели произошло то, чего ждали все: Нафтали Беннет элегантно, что далеко не так часто встречается, уступил пост главы партии "Новых правых" Айелет Шакед, и та начала, вернее продолжила, лихорадочные попытки прийти к соглашению с "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Что движет Шакед? Простой и холодный расчет. Во-первых, она не готова даже помыслить о повторном провале на выборах, который положит конец ее политической карьере. Айелет Шакед без излишнего энтузиазма вернулась в союз с Беннетом. Те, кто слышали ее выступление в "Кфар Макабия", не могли не заметить, что "правильные" слова произносились не слишком восторженно и убежденно. Шакед вернулась в "А-Ямин а-Хадаш" только потому что не получила бронированного места в "Ликуде". И попытается вернуться туда, как только представится такая возможность.

Пока что Шакед работает над формированием единого правого блока, несмотря на противодействие со стороны не только Нафтали Беннета. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу крайне не заинтересован в союзе Рафи Переца и Айелет Шакед, и уж во всяком случае в союзе, который возглавят "Новые правые". Помимо давней неприязни в отношениях между премьер-министром и лидерами "А-Ямин а-Хадаш", существует и политический мотив. Беннет и Шакед в разных ситуациях заявляли, что не обязуются порекомендовать Нетаниягу на пост премьера. Глава правительства предпочитает, чтобы угроза такого рода исходила от одной партии правого лагеря, а не от целого блока. Несмотря на препятствия и разногласия, "Новые правые и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" близки к соглашению. Шакед возглавит объединенный список, партия Рафи Переца получит преимущество при формировании его. "Оцма Иегудит"? "Зеут"? Им будут предложены места в общем списке, однако неизвестно, согласятся ли они на полученное предложение.

Предстоящая неделя, завершающая процесс формирования предвыборных списков, станет одним из пиков предвыборной кампании. 30 июля партия "Наш дом Израиль" представит свой предвыборный список. В первой десятке изменений не ожидается. В "Ликуде" в свою очередь полагают, что Рои Фолькман покинет предвыборный список, и его 35 место займет Тали Плоскова. Нетаниягу получит возможность говорить об увеличении представительства числа русскоязычных кандидатов, не вступая при этом в конфронтацию с членами ЦК партии. Через неделю станет ясно, в каком составе 17 сентября "команды" выйдут "на поле".





