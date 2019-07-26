Нападение на подростка на входе в ЛГБТ-убежище: пострадавший в критическом состоянии, нападавший скрылся

16-летний подросток находится в критическом состоянии после того, как получил множественные удары ножом в вехнюю часть тела.

Пострадавший выходил из здания ЛГБТ-убежища "Бейт-Дрор", расположенного на улице Йехиам в Тель-Авиве, когда подвергся нападению неизвестного, который после этого сумел скрыться.

Прибывшие на место медики организации "Ихуд Ацала" оказали пострадавшему первую помощь, после чего он был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, врачи которой борются за его жизнь.

По словам очевидцев, жертве нападения, жителю арабской деревни Тамра, удалось опознать в нападавшем своего брата и рассказать об этом медикам.Полиция ведет преследование нападавшего.

Информация уточняется по мере поступления.

За последние годы в Израиле произошло несколько нападений на представителей ЛГБТ-сообщества, самыми резонансными из которых были произошедшее в 2015 году убийство 16-летней Ширы Банки, приехавшей поддержать своих друзей на Парад гордости в Иерусалиме, ультраортодоксальным фанатиком Ишаем Шлиселем, и расстрел подростков в гей-клубе "Бар Ноар" в Тель-Авиве в 2009 году, в результате которого погибли Нир Кац и Итай Тробиши и еще 11 человек были ранены, а личность стрелявшего до сих пор не установлена.