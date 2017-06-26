25-летняя няня из Ашкелона подозревается в жестоком обращении с младенцем

25-летняя жительница Ашкелона задержана полицией по подозрению в жестоком обращении с 10-месячным младенцем, за которым она ухаживала.

Жалобу на няню подали в полицию родители ребенка. Обнаружив синяки на теле сына и заподозрив, что они были оставлены няней, родители установили в квартире камеры наблюдения. Записи с камер подтвердили их подозрения.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что молодая женщина признала свою вину. Во вторник, 27 июня, полиция обратится в мировой суд Ашкелона с просьбой о продлении срока задержания подозреваемой.