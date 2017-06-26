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В Израиле

Нетаниягу встретился с советниками Дональда Трампа по вопросам безопасности

время публикации: 20:26 | последнее обновление: 20:26 блог версия для печати фото
Нетаниягу встретился с советниками Дональда Трампа по вопросам безопасности

В понедельник, 26 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с советником президента США Трампа по вопросам национальной безопасности и борьбе с террором Томасом Боссертом и координатором Белого дома по вопросам кибербезопасности Робом Джойсом.

На встрече было принято решение о создании израильско-американских рабочих групп по вопросам международной киберполитики, защиты важнейших инфраструктур, НИОКР, развития человеческого капитала и др.

Пресс-служба канцелярии главы правительства отмечает, что о создании рабочих групп шла речь во время встречи премьер-министра Нетаниягу и президента США Трампа. В совещании также приняли участие генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер и глава Национального управления кибериндустрии Эвиатар Матания.

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