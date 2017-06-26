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Предъявлены обвинения двум "мадам", содержавшим в Тель-Авиве крупнейший бордель

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:10 блог версия для печати фото
Предъявлены обвинения двум "мадам", содержавшим в Тель-Авиве крупнейший бордель

Две "мадам", содержавшие в Тель-Авиве два самых крупных публичных дома, обвиняются в сутенерстве, отмывании денег, нарушении налогового законодательства и прочих нарушениях. Во вторник, 26 июня, прокуратура Тель-Авива подала в суд против них обвинительные заключения.

Согласно материалам дела, 39-летняя Ной Хадад и 43-летняя Сарит Ицхак-Агранова открыли свой "бизнес" в октябре 2013 года. Хадад предоставила принадлежащую ей недвижимость под бордель, подписав фиктивный договор о сдаче квартиры в аренду под жилье.

По данным следствия, публичные дома работали круглосуточно семь дней в неделю. В каждом из них "жрицы любви" работали посменно. В каждую смену на рабочих местах находились от трех до девяти женщин, каждая из которых обслуживала от двух до 25 клиентов. 30 минутное "свидание" обходилось клиенту 250 шекелей. Из прибыли - выплачивались зарплаты женщинам и охранникам, а также оплачивалась реклама с помощью флаеров и интернета.

По данным следствия, бордель, находившийся на улице Ицхак Садэ, принес своим владелицам от 16 до 49 миллионов шекелей.

По информации сайта Reshet.tv, по этому делу обвинения представлены еще восьмерым подозреваемым.

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