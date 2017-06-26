Кошку из Газы, оказавшуюся в критическом состоянии, срочно доставили в Израиль

При посредничестве международной организации PETA, выступающей за этичное обращение с животными, через КПП "Эрез" из сектора Газы для лечения в Израиль была вывезена кошка, нуждающаяся в срочной операции.

Судя по фотографии, опубликованной сайтом Walla, речь идет о породистой персидской кошке.

Журналист Ор Равид пишет, что из-за проблем со здоровьем эта кошка не могла есть и уже находилась в критическом состоянии. PETA поблагодарила за содействие в ее эвакуации власти Израиля и сектора Газы.

В публикации Walla не сказано, кто является хозяином этой кошки. В палестинских СМИ по этому поводу также нет никакой информации.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il от участницы русскоязычной группы любителей кошек в социальной сети Facebook "Израиль любит кошек", кошку, о которой идет речь в статье Walla, зовут Соня. Ее хозяйка – русскоязычная женщина из Бейт-Лахии (север сектора Газы). Судя по ее записи, кошку доставили в Израиль 22 или 23 июня.





