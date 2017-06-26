В Facebook опубликовано видео отравителя кошек в Ор-Акиве

В ночь на 26 июня в социальной сети Facebook пользователь Мишель Тарони выложил видеоролик, показывающий, как молодой мужчина травит из распылителя с неизвестным содержимым котов, которых прикармливают жильцы соседних домов.

По состоянию на утро 26 июня видеоролик набрал 326 тысяч просмотров, его опубликовали на своих страницах свыше 3.360 пользователей Facebook.

Судя по комментариям, инцидент произошел в Ор-Акиве. Комментаторы также пишут, что о происходящем стало известно полиции.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу полиции с просьбой подтвердить факт привлечения этого человека к ответственности. На момент публикации полиция проверяет данную информацию.





