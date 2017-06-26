26 июня 2017 г.
Cекретные фото молодой Кейт Мосс
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:45 Кнессет принял "закон о дарконах" для новых репатриантов
18:26 В Ашдоде с помощью записки ограблено отделение Почтового банка
17:25 "Закон о гиюре": раввин Исраэль Розен вышел из руководства партии "Байт Иегуди"
16:46 В 2016 году наибольшее количество справедливых жалоб касалось работы почты
16:18 "Религиозные войны" в Кнессете: НДИ и "Еш Атид" критикуют правительство, ШАС одобряет и благодарит
16:06 Предъявлены обвинения двум "мадам", содержавшим в Тель-Авиве крупнейший бордель
15:20 Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?
14:46 В Меа-Шеарим подозреваемый в педофилии напал на полицейских
14:22 Либерман: министры и депутаты должны воздерживаться от нападок на военнослужащих
14:08 Вечером 26 июня может быть утвержден "закон о дарконах"
В Израиле

Кнессет принял "закон о дарконах" для новых репатриантов

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:54 блог версия для печати фото
Кнессет принял "закон о дарконах" для новых репатриантов
Одед Форер
Кнессет принял "закон о дарконах" для новых репатриантов

В понедельник, 26 июня, во втором и третьем чтениях Кнессет принял "Закон о загранпаспортах", касающийся новых репатриантов.

Законопроект был инициирован депутатом Одедом Форером, и в нем говорится, что новые репатрианты смогут получить израильский загранпаспорт ("даркон") без годичного "испытательного срока" и без "доказательства проживания в Израиле".

Этот законопроект поддержали 26 парламентариев. Проголосовавших "против" не было.

В поправке к закону от 1952 года говорится, что министр внутренних дел не может отказать новому репатрианту, получившему гражданство Израиля в соответствии с Законом о возвращении, в выдаче первого загранпаспорта, только из-за того, что он пока "не укоренился" в Израиле.

На сайте Кнессета указывается , что закон вступит в силу в течение 30 дней после его публикации, и он будет распространяться также на тех, кто репатриировался до его принятия.

Как сообщала ранее пресс-служба Кнессета, после принятия закона также будет отменена необходимость доказывать, что репатриант находился в Израиле по крайней мере 75% времени после репатриации.

Согласно законопроекту Форера, репатрианты будут получать заграничные паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время подобное право им предоставляется лишь по прошествии года с момента репатриации, а до того для выезда за границу им выдается временный документ лессе-пассе. По убеждению парламентария от НДИ, подобная практика вступает в противоречие с реалиями современного открытого мира.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2017 г.
Вечером 26 июня может быть утвержден "закон о дарконах"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
"Закон о дарконах" утвержден ко второму и третьему чтению
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
"Закон о дарконах" обсуждается в комиссии Кнессета по внутренним делам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
Закон о загранпаспортах для новых репатриантов утвержден в первом чтении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2017 г.
Законопроект о загранпаспортах для новых репатриантов утвержден в предварительном чтении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
Министерская комиссия утвердила законопроект о загранпаспортах для новых репатриантов







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 26 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017