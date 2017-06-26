Кнессет принял "закон о дарконах" для новых репатриантов

В понедельник, 26 июня, во втором и третьем чтениях Кнессет принял "Закон о загранпаспортах", касающийся новых репатриантов.

Законопроект был инициирован депутатом Одедом Форером, и в нем говорится, что новые репатрианты смогут получить израильский загранпаспорт ("даркон") без годичного "испытательного срока" и без "доказательства проживания в Израиле".

Этот законопроект поддержали 26 парламентариев. Проголосовавших "против" не было.

В поправке к закону от 1952 года говорится, что министр внутренних дел не может отказать новому репатрианту, получившему гражданство Израиля в соответствии с Законом о возвращении, в выдаче первого загранпаспорта, только из-за того, что он пока "не укоренился" в Израиле.

На сайте Кнессета указывается , что закон вступит в силу в течение 30 дней после его публикации, и он будет распространяться также на тех, кто репатриировался до его принятия.

Как сообщала ранее пресс-служба Кнессета, после принятия закона также будет отменена необходимость доказывать, что репатриант находился в Израиле по крайней мере 75% времени после репатриации.

Согласно законопроекту Форера, репатрианты будут получать заграничные паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время подобное право им предоставляется лишь по прошествии года с момента репатриации, а до того для выезда за границу им выдается временный документ лессе-пассе. По убеждению парламентария от НДИ, подобная практика вступает в противоречие с реалиями современного открытого мира.