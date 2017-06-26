Вечером 26 июня может быть утвержден "закон о дарконах"

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, вечером в понедельник, 26 июня, должно состояться голосование во втором и третьем чтении по законопроекту депутата Одеда Форера (НДИ) о выдаче новым репатриантам израильского загранпаспорта ("даркон") без годичного "испытательного срока" и без "доказательства проживания в Израиле".

Этот законопроект был утвержден ко второму и третьему чтениям неделю назад на комиссии Кнессета по внутренним делам, которую возглавляет депутат Давид Амсалем ("Ликуд").

Как сообщала пресс-служба Кнессета, в случае принятия этого законопроекта также будет отменена необходимость доказывать, что репатриант находился в Израиле по крайней мере 75% времени после репатриации.

Согласно законопроекту Форера, репатрианты будут получать заграничные паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время подобное право им предоставляется лишь по прошествии года с момента репатриации, а до того для выезда за границу им выдается временный документ лессе-пассе. По убеждению парламентария от НДИ, подобная практика вступает в противоречие с реалиями современного открытого мира.