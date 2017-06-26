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В Израиле

В Ашдоде с помощью записки ограблено отделение Почтового банка

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати

В службу срочного вызова полиции "мокед-100" поступило сообщение об ограблении отделения Почтового банка на улице Рогозин в Ашдоде. Полиция была вызвана уже после того, как грабитель скрылся с места преступления.

По словам сотрудников банка, преступник протянул кассиру записку, в которой содержалось требование передать ему деньги. Действуя в соответствии с инструкцией, кассир не стала пытаться остановить преступника, а выполнила его требование. Получив деньги, грабитель скрылся.

Пресс-служба полиции округа Лахиш сообщает, что ведется розыск преступника.

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