В Ашдоде с помощью записки ограблено отделение Почтового банка

В службу срочного вызова полиции "мокед-100" поступило сообщение об ограблении отделения Почтового банка на улице Рогозин в Ашдоде. Полиция была вызвана уже после того, как грабитель скрылся с места преступления.

По словам сотрудников банка, преступник протянул кассиру записку, в которой содержалось требование передать ему деньги. Действуя в соответствии с инструкцией, кассир не стала пытаться остановить преступника, а выполнила его требование. Получив деньги, грабитель скрылся.

Пресс-служба полиции округа Лахиш сообщает, что ведется розыск преступника.