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В Израиле

Автомобиль сбил девушку в Тель-Авиве. Пострадавшая в тяжелом состоянии

время публикации: 26 июня 2017 г., 23:27 | последнее обновление: 26 июня 2017 г., 23:32 блог версия для печати фото
Автомобиль сбил девушку в Тель-Авиве. Пострадавшая в тяжелом состоянии

В результате ДТП в Тель-Авиве пострадала девушка в возрасте примерно 20 лет.

Поздно вечером в понедельник, 26 июня, на перекрестке улицы Саламе и бульвара Ар Цион девушку, ехавшую на электрическом велосипеде, сбил легковой автомобиль.

Медики прибывшей на место аварии бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей, которая получила черепно-мозговую травму, первую помощь и доставили ее в городскую больницу "Ихилов". Состояние девушки оценивается врачами как тяжелое.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками дорожной полиции.

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