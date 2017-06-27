Автомобиль сбил девушку в Тель-Авиве. Пострадавшая в тяжелом состоянии

В результате ДТП в Тель-Авиве пострадала девушка в возрасте примерно 20 лет.

Поздно вечером в понедельник, 26 июня, на перекрестке улицы Саламе и бульвара Ар Цион девушку, ехавшую на электрическом велосипеде, сбил легковой автомобиль.

Медики прибывшей на место аварии бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей, которая получила черепно-мозговую травму, первую помощь и доставили ее в городскую больницу "Ихилов". Состояние девушки оценивается врачами как тяжелое.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками дорожной полиции.