Миллиардер Эдельсон прибыл на очередной допрос в полицию по "делу Нетаниягу"

В понедельник, 26 июня, американский миллиардер Шелдон Эдельсон вновь прибыл на допрос в полицейское подразделение "Лахав-433" в Лоде, чтобы ответить на вопросы следователей по так называемому "делу 2000", в рамках которого проверяется законность контактов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Арноном (Нони) Мозесом.

Предыдущий допрос Эдельсона по этому делу состоялся 25 мая и длился несколько часов.

Шелдон Эдельсон является, помимо прочего, владельцем израильской газеты "Исраэль а-Йом". Он последовательно поддерживает Нетаниягу и оказал поддержку Дональду Трампу во время избирательной кампании 2016 года.