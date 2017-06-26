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В Израиле

Террористы обстреляли Израиль из сектора Газы

время публикации: 22:33 | последнее обновление: 22:45 блог версия для печати фото
Террористы обстреляли Израиль из сектора Газы
Террористы обстреляли Израиль из сектора Газы
Террористы обстреляли Израиль из сектора Газы

В понедельник, 26 июня, около 22:20 израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета упала на незастроенной местности в региональном совете Шаар а-Негев.

В результате обстрела не был причинен материальный ущерб и не было раненых.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ни в одном из поселков Шаар а-Негев не сработала система раннего предупреждения о ракетном обстреле, поскольку система установила, что ракета разорвется на открытой местности.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет. (По состоянию на 26 июня)

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет. Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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Понедельник, 26 июня 2017 г.
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