Глава фракции ШАС сообщил о готовности к переговорам по закону о гиюре

"Кризис вокруг законопроекта о гиюре будет разрешаться путем переговоров между премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Авигдором Либерманом и министром внутренних дел Арье Дери", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il глава фракции ШАС Йоав Бен Цур.

По его словам, несмотря на апелляцию, поданную министром абсорбции Софой Ландвер, законопроект заморожен не будет. "Премьер-министр вынесет законопроект на обсуждение на заседании правительства, и кабинет примет решение", – сказал глава фракции ШАС. Он не отверг возможности того, что в текст законопроекта будут внесены некоторые изменения. "Наша цель добиться утверждения закона, который будет соответствовать требованиям галахи, и мы не стремимся к ненужным распрям", – заявил Бен Цур.

Наш собеседник отверг утверждения о том, что этот вопрос может привести к коалиционному кризису. "Как вы знаете, Авигдор Либерман и Арье Дери поддерживают хорошие личные отношения, и я уверен. что они достигнут соглашения. Нет никаких причин для кризиса и тем более распада коалиции", – считает глава фракции ШАС.

Говоря о компромиссе по вопросу о Стене плача, Йоав Бен Цур подчеркнул, что решение правительства заморозить его действие является временным. "Давайте дождемся решения БАГАЦа, которое должно быть принято сегодня, тогда все станет яснее", – сказал он.

Источники в партии "Наш дом Израиль" заявили, комментируя слова Йоава Бен Цура: "Министр обороны Авигдор Либерман и министр юстиции Айелет Шакед, которая возглавляет межминистерскую комиссию по законодательству, пришли к соглашению, согласно которому в ближайшую неделю продвижение закона о гиюре будет приостановлено. Нам ничего неизвестно о каких-либо переговорах по поводу законопроекта".

Напомним, что 25 июня межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, лишающий местные раввинские суды полномочий в вопросах гиюра. Против этого решения голосовала лишь министр абсорбции Софа Ландвер. Сразу после того, как законопроект был утвержден комиссией, министр Софа Ландвер подала апелляцию. "Закон о гиюре в его нынешней редакции отдаляет от иудаизма всех, кто хотят к нему приблизиться и подрывает шансы многих граждан, которые репатриировались в Израиль в соответствии с законом о возвращении, служат в армии, ходят на резервистские сборы и платят налоги, стать частью еврейского народа", – говорится в тексте апелляции.

В настоящий момент неясно, где именно будет рассматриваться апелляция. В ШАС утверждают, что законопроект будет обсуждаться в правительстве. По словам источников в НДИ, апелляция подана в комиссию по законодательству и должна рассматриваться там.





