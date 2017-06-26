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Премии Израиля в сфере безопасности удостоились создатели системы "Хец-3"

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 20:56 блог версия для печати фото
Премии Израиля в сфере безопасности удостоились создатели системы "Хец-3"

В понедельник, 26 июня, в канцелярии президента Реувена Ривлена состоялась церемония вручения Премии Израиля в сфере безопасности. В этом году ее удостоились создатели системы для перехвата баллистических ракет "Хец-3".

На церемонии присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, министр обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, гендиректор министерства обороны Уди Адам.

Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика отдела "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при минобороне, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет.

Система считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и увеличенному радиусу действия.

На вооружение ВВС ЦАХАЛа система "Хец-3" была передана 18 января.

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Понедельник, 26 июня 2017 г.
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