Премии Израиля в сфере безопасности удостоились создатели системы "Хец-3"

В понедельник, 26 июня, в канцелярии президента Реувена Ривлена состоялась церемония вручения Премии Израиля в сфере безопасности. В этом году ее удостоились создатели системы для перехвата баллистических ракет "Хец-3".

На церемонии присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, министр обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, гендиректор министерства обороны Уди Адам.

Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика отдела "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при минобороне, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет.

Система считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и увеличенному радиусу действия.

На вооружение ВВС ЦАХАЛа система "Хец-3" была передана 18 января.