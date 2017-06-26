На Кинерете утонул молодой мужчина

В понедельник, 26 июня, около полудня стало известно, что спасательные службы и полиция привлечены для розыска 25-летнего мужчины, пропавшего во время купания на Кинерете.

Сообщалось, что этот человек исчез во время купания вместе с приятелем в районе пляжа "Декель", когда они плавали примерно в 20 метрах от берега.

Около 13:30 поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего молодого мужчины. Вызванная на место происшествия бригада "Маген Давид Адом" констатировала его смерть.

Имя погибшего пока не публикуется.