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В Израиле

На Кинерете утонул молодой мужчина

время публикации: 12:31 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
На месте поисков. 26 июня 2017 года

В понедельник, 26 июня, около полудня стало известно, что спасательные службы и полиция привлечены для розыска 25-летнего мужчины, пропавшего во время купания на Кинерете.

Сообщалось, что этот человек исчез во время купания вместе с приятелем в районе пляжа "Декель", когда они плавали примерно в 20 метрах от берега.

Около 13:30 поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего молодого мужчины. Вызванная на место происшествия бригада "Маген Давид Адом" констатировала его смерть.

Имя погибшего пока не публикуется.

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