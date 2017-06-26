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В Израиле

Нетаниягу подверг жесткой критике журналиста "Гаарец" после статьи о семье Голдин

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Гидон Леви

В воскресенье, 25 июня, в газете "Гаарец" была опубликована статья придерживающегося крайне левых позиций журналиста Гидона Леви, в которой он раскритиковал поведение семьи погибшего в секторе Газы лейтенанта Адара Голдина, тело которого находится в руках террористической организации ХАМАС.

В материале под заголовком "Голдины" Леви обвиняет семью в жестокости и безразличии к судьбам жителей Газы, которых они требуют оставить без электричества в качестве метода давления на ХАМАС.

Он также пишет, что, по мнению Голдиных, из всех жертв операции "Нерушимый столп" мир должен интересоваться только судьбой их сына, "забыв о тысячах погибших палестинцев в Газе и десятках – на Западном берегу".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ответ на статью Леви заявил, что она является новым рекордом подлости и злобы.

"Вместо того, чтоб требовать от ХАМАСа освобождения Адара и Орона, а также удерживаемых в Секторе Газа наших граждан, Гидеон Леви набрасывается на семью Голдин и обвиняет их в подстрекательстве", - заявил Нетаниягу.



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