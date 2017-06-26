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В Израиле

Либерман: министры и депутаты должны воздерживаться от нападок на военнослужащих

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман

В понедельник, 26 июня, состоялось заседание комиссии по иностранным делам и обороне. Открывая это заседание, министр обороны Авигдор Либерман заявил о недопустимости нападок на военнослужащих со стороны министров и депутатов Кнессета.

"Это подрыв национальной безопасности", – заявил Авигдор Либерман и потребовал, чтобы любые претензии, если таковые будут, были обращены к нему, как к министру обороны, или к премьер-министру, а не к военнослужащим, которые не имеют права отвечать на нападки политиков.

Авигдор Либерман также подчеркнул, что министры и депутаты, которые подвергают нападкам военных не должны ожидать, что военнослужащие впоследствии придут к ним на комиссии. "Я дал указание координатору действий правительства на территориях Поли Мордехаю, чтобы ни он, ни его люди не соглашались принимать участие ни в каких комиссиях, созванных политиками, подвергающими их нападкам", – сказал министр обороны.

В своей речи Авигдор Либерман также особо отметил, что Израиль не намерен инициировать военные кампании ни на севере, ни на юге страны. "У нас в последнее время внезапно появилось много пророков, которые предрекают нам горячее лето: войну на севере и войну на юге страны. Я, в свою очередь, хочу еще раз прояснить этот вопрос. У нас нет намерения инициировать какой бы то ни было конфликт, ни на севере, ни на юге", – цитирует Либермана пресс-служба министерства обороны. При этом, указал он, это не значит, что Израиль готов игнорировать какие-бы то ни было попытки подрыва его суверенитета, даже ненамеренные. Ответная реакция на подобные действия последует, по словам министра, незамедлительно и будет очень жесткой.

"Я также хочу предупредить господ в Дамаске, – добавил Либерман. – Если вы надеетесь превратить Сирию в еще один плацдарм "Хизбаллы" и Ирана, действующий против Израиля, вам стоит еще раз очень хорошо это обдумать". По словам министра обороны, Израиль не станет мириться с подобной ситуацией. Либерман подчеркнул, что безопасность израильских граждан является первоочередной задачей, и никому не стоит пытаться подорвать ее, ни на севере, ни на юге страны.

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