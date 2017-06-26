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В Израиле

В Модиине пожилой мужчина тяжело ранил свою жену и самого себя

время публикации: 06:29 | последнее обновление: 06:38 блог версия для печати фото
На месте происшествия

Рано утром в понедельник, 26 июня, в правоохранительные органы по телефону экстренной связи поступило сообщение о том, что мужчина нанес ножом ранения своей жене в квартире жилого дома на улице Мигдаль а-Менора в Модиине, передает пресс-служба полиции Израиля.

Сотрудники полиции и медики бригады скорой помощи, прибывшие на место происшествия, обнаружили тяжелораненую 74-летнюю женщину. Ее 77-летний муж также был ранен, его состояние средней тяжести.

Бригады "Маген Давид Адом" доставили тяжелораненую женщину в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. Ее муж доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" (около Ришон ле-Циона).

Полиция приступила к расследованию этого инцидента.

По предварительной версии следствия, мужчина нанес своей жене удар ножом, вызвал полицию, а потом попытался покончить с собой.

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