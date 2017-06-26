СМИ: уступив "харедим", Нетаниягу испортил отношения с евреями США

Израильские политики и средства массовой информации комментируют решение правительства заморозить проект создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача и решение межминистерской комиссии Кнессета одобрить законопроект о лишении частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра.

Газета The Jerusalem Post в этой связи пишет о слабом влиянии евреев диаспоры (речь идет, прежде всего, об американских евреях) на главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, который находится под постоянным давлением со стороны ультрарелигиозных партий, состоящих в правящей коалиции. Автор публикации Гиль Хоффман отмечает, что лидеры коалиционных партий не заинтересованы в кризисе и не готовы к бескомпромиссной борьбе.

В том же издании опубликована статья Тамары Зиэви, в которой приводится реакция главы "Сохнута" Натана Щаранского, в течение четырех лет активно участвовавшего в разработке проекта по созданию "общего" участка около Стены плача. Он напоминает, что взялся за эту работу по просьбе Нетаниягу, в январе 2016 года проект был одобрен и это решение приветствовали представители либеральных кругов в еврейской диаспоре. Щаранский разочарован решением заморозить этот проект.

Многие комментаторы в различных израильских изданиях говорят о том, что, уступив партиям ШАС и "Яадут а-Тора", Нетаниягу не только продемонстрировал слабость своих позиций, но и испортил отношения с шестимиллионой американской диаспорой, в которой только 15% евреев относятся к ультраортодоксальным общинам.

Как сообщалось ранее, ШАС и "Яадут а-Тора" добивались полной отмены компромисса по Стене плача, однако премьер-министр вынес на голосование предложение заморозить компромисс. Министры Юваль Штайниц ("Ликуд") и Авигдор Либерман (НДИ) голосовали против.

Второй победой "харедим" стало решение межминистерской комиссии Кнессета одобрить законопроект о лишении частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра. Единственным министром, участвовавшим в этом заседании и проголосовавшим против этого решения, была министр абсорбции Софа Ландвер (НДИ).

В партии "Наш дом Израиль" заявили редакции NEWSru.co.il, что у НДИ есть законное право опротестовать решение межминистерской комиссии, чтобы вернуть этот вопрос на обсуждение правительства. Вскоре после завершения заседания партия "Наш дом Израиль" подала апелляцию.

В окружении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери выражают уверенность, что закон будет принят. Источники в партии сообщили редакции NEWSru.co.il, что законопроект продвигается с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министров от коалиционных партий и направлен на сохранение статус-кво. В ШАС также уверены, что Авигдор Либерман не станет торпедировать этот законопроект, так же как он не торпедирует законопроекты, инициированные остальными коалиционными фракциями.

Реакция оппозиции

Ицхак Герцог, лидер парламентской оппозиции, председатель "Сионистского лагеря" сказал о решении межминистерской комиссии по отмене договоренности относительно возможности для реформистов молиться на отдельном участке у Стены плача: "Правительство Нетаниягу приняло и обещало реализовать это решение. Потом, под давлением партнеров-харедим, Нетаниягу изменил свое же решение. Отмена соглашения о возможности для евреев, сторонников реформистского движения в иудаизме, молиться на отдельном участке у Стены плача, – это очередное нарушение обещаний, которые дал Нетаниягу. Он поворачивается спиной к еврейству диаспоры, бьет по единству нашего народа в стране. Так правит страной Нетаниягу: обещает одно, а делает совершенно другое, несмотря на урон, который его действия наносят Израилю".

Лидер партии "А-Тнуа" (Сионистский лагерь) Ципи Ливни сказала, в свою очередь: "Отмена этого решения – пощечина еврейству США, значительную часть которого составляют евреи-реформисты. В угоду своим коалиционным партнерам Нетаниягу готов разрушить отношения Израиля с еврейством диаспоры". Она так же выступила с резкой критикой принятого министрами законопроекта о государственном гиюре, предоставляющего монополию в вопросе гиюра главному раввинату.

Депутат кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") заявила в этой связи: "Премьер-министр дает партиям ультраортодоксов все, что они пожелают, за счет интересов всех остальных групп населения страны, в ущерб отношениям с евреями мира. Диктат харедим отбрасывает наше общество в мрачное средневековье. Убеждена, что еврейское государство должно поддерживать всех людей, которые хотят стать частью еврейского народа и помогать им перейти в иудаизм, совершив гиюр, будь то гиюр реформистский, консервативный или ортодоксальный. Мы будем продолжать бороться за то, чтобы Израиль был свободной страной, а не страной религиозного диктата, в которой партии харедим при попустительстве остальных министров навязывают свою волю всей стране. Жаль, что в коалиции не нашлось ни одной партии, которая осмелилась поднять бы голос в защиту интересов сотен тысяч израильтян, в том числе, – многих русскоязычных репатриантов. Никто из министров не проголосовал против происходящего безумия (прим.ред. – это не так, см. выше о том, кто голосовал против), хотя министр обороны Либерман мог бы остановить продвижение этого закона, использовав имеющееся у него право вето. Но он не наложил вето. Он позволил принять этот позорный средневековый закон".

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") заявил: "Правительство Нетаниягу ведет себя как пешка в игре ортодоксальных иждивенцев и выполняет любую их прихоть. Уже выделены миллиарды на финансирование ешив, отменено обязательное изучение основных дисциплин в религиозных школах и обязательная службы в армии для учеников ешив. Государство поощряет тех, кто не работает и не готов выполнять свои гражданские обязательства. Теперь на откуп ортодоксам отдана и вся сфера гиюра – это значительно усложнит жизнь тем, кто желает стать частью еврейского народа, вместо того, чтобы облегчить им этот процесс". Так же депутат подверг критике решение правительства об отмене "соглашения по Стене плача", согласно которому, площадь у Стены плача в Старом городе Иерусалима предполагалось поделить на три зоны, одна из которых должна была быть отведена для совместной молитвы мужчин и женщин – представителей либеральных течений иудаизма. По словам Константина Развозова, подобные решения подрывают взаимоотношения Израиля с евреями Диаспоры. "Мы теряем поддержку представителей либерального иудаизма, вместо того, чтобы вести с ними постоянный диалог. Это может очень плачевно сказаться на будущем нашей страны", – подчеркнул он.





