Прогноз погоды на 26 июня: солнечно и жарко, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 26 июня, температура воздуха выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Шарав. Во внутренних районах – сухо и жарко, на побережье – жарко и влажно. Вечером возможен туман в прибрежных районах и в северо-западном Негеве.

В Иерусалиме – 23-34 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 28-43. В Беэр-Шеве – 22-38, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 31-41, в Ашкелоне – 24-29, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-41, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

Во вторник – очень жарко, шарав. В среду-четверг ожидается постепенный спад жары.