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В Израиле

В Меа-Шеарим подозреваемый в педофилии напал на полицейских

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
Задержания в Меа-Шеарим

Пресс-служба полиции Израиля сообщает о задержании двух мужчин, подозреваемых в совершении сексуальных преступлений.

Один из задержанных, житель иерусалимского ультрарелигиозного квартала Меа-Шеарим, подозреваемый в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетнему, при задержании попытался оказать сопротивление и напал на полицейских. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу. Подозреваемый задержан и вскоре будет доставлен в суд для оформления продления ареста.

В мировой суд Тель-Авива был доставлен 30-летний житель Петак-Тиквы, подозреваемый в изнасиловании молодой женщины на пляже в Ришон ле-Ционе. Следствие не исключает, что речь идет о групповом изнасиловании. Ведется розыск других подозреваемых.

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