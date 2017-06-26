В Меа-Шеарим подозреваемый в педофилии напал на полицейских

Пресс-служба полиции Израиля сообщает о задержании двух мужчин, подозреваемых в совершении сексуальных преступлений.

Один из задержанных, житель иерусалимского ультрарелигиозного квартала Меа-Шеарим, подозреваемый в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетнему, при задержании попытался оказать сопротивление и напал на полицейских. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу. Подозреваемый задержан и вскоре будет доставлен в суд для оформления продления ареста.

В мировой суд Тель-Авива был доставлен 30-летний житель Петак-Тиквы, подозреваемый в изнасиловании молодой женщины на пляже в Ришон ле-Ционе. Следствие не исключает, что речь идет о групповом изнасиловании. Ведется розыск других подозреваемых.