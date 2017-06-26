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"Закон о гиюре": раввин Исраэль Розен вышел из руководства партии "Байт Иегуди"

время публикации: 17:25 | последнее обновление: 17:25 блог версия для печати фото
Раввин Исраэль Розен

Глава института "Цомет", один из крупнейших авторитетов в области гиюра, раввин Исраэль Розен уведомил лидера "Байт Иегуди" Нафтали Беннета о своем выходе из президиума партии.

По информации сайта "Кипа", это решение было принято после того, как парламентская фракция "Байт Иегуди" поддержала законопроект о гиюрах. По информации этого источника, в период обсуждения закона раввин Розен несколько раз пытался встретиться с Айелет Шакед, представлявшей "Байт Иегуди" в межминистерской комиссии, чтобы обсудить последствия этого закона, однако во встрече ему было отказано.

Отметим, что раввин Исраэль Розен был одним из создателей независимой системы раввинатских судов по вопросам гиюра ("Гиюр ка-Алаха").

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