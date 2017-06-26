26 июня 2017 г.
последняя новость: 20:26
Cекретные фото молодой Кейт Мосс
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:26 Нетаниягу встретился с советниками Дональда Трампа по вопросам безопасности
19:58 После трех своих побед "харедим" требуют запретить частные "субботние автобусы"
18:45 Кнессет принял "закон о дарконах" для новых репатриантов
18:26 В Ашдоде с помощью записки ограблено отделение Почтового банка
17:25 "Закон о гиюре": раввин Исраэль Розен вышел из руководства партии "Байт Иегуди"
16:46 В 2016 году наибольшее количество справедливых жалоб касалось работы почты
16:18 "Религиозные войны" в Кнессете: НДИ и "Еш Атид" критикуют правительство, ШАС одобряет и благодарит
16:06 Предъявлены обвинения двум "мадам", содержавшим в Тель-Авиве крупнейший бордель
15:20 Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?
14:46 В Меа-Шеарим подозреваемый в педофилии напал на полицейских
В Израиле

После трех своих побед "харедим" требуют запретить частные "субботние автобусы"

время публикации: 19:58 | последнее обновление: 20:28 блог версия для печати фото
После трех своих побед "харедим" требуют запретить частные "субботние автобусы"

По информации 2-го канала ИТВ, депутаты от ультраортодоксальных партий требуют от министерства транспорта запретить "субботние автобусы", которые были запущены в нескольких городах Израиля местными властями или частными компаниями. В частности, депутаты возмущены запуском автобусов в Герцлии и Холоне.

По информации этого источника, письмо было адресовано гендиректору министерства Керен Тернер, и в нем содержалось требование отозвать разрешения на работу по субботам у компаний общественного транспорта, работающих по договору с муниципалитетами.

В письме, подписанном Михаэлем Малкиэли (ШАС), Йоавом Бен-Цуром (ШАС), Ури Маклевым ("Яадут а-Тора") и Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора") говорится, что "министр транспорта не должен допускать осквернения субботы".

Отметим, что в течение недели представителям ультраортодоксальных партий удалось одержать несколько побед. Под их давлением были отменены запланированные на последнюю субботу инфраструктурные работы железнодорожной компании "Ракевет Исраэль". В воскресенье, 25 июня, правительство приняло решение заморозить компромисс по Стене плача, а межминистерская комиссия одобрила законопроект о гиюре.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2017 г.
"Религиозные войны" в Кнессете: НДИ и "Еш Атид" критикуют правительство, ШАС одобряет и благодарит
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2017 г.
СМИ: уступив "харедим", Нетаниягу испортил отношения с евреями США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
Межминистерсткая комиссия проголосовала за закон о гиюре. НДИ подала апелляцию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
Под давлением ультраортодоксов правительство заморозило компромисс по вопросу о Стене плача
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
Законопроект о гиюре поставил коалицию на грань кризиса







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 26 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017