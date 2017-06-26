После трех своих побед "харедим" требуют запретить частные "субботние автобусы"

По информации 2-го канала ИТВ, депутаты от ультраортодоксальных партий требуют от министерства транспорта запретить "субботние автобусы", которые были запущены в нескольких городах Израиля местными властями или частными компаниями. В частности, депутаты возмущены запуском автобусов в Герцлии и Холоне.

По информации этого источника, письмо было адресовано гендиректору министерства Керен Тернер, и в нем содержалось требование отозвать разрешения на работу по субботам у компаний общественного транспорта, работающих по договору с муниципалитетами.

В письме, подписанном Михаэлем Малкиэли (ШАС), Йоавом Бен-Цуром (ШАС), Ури Маклевым ("Яадут а-Тора") и Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора") говорится, что "министр транспорта не должен допускать осквернения субботы".

Отметим, что в течение недели представителям ультраортодоксальных партий удалось одержать несколько побед. Под их давлением были отменены запланированные на последнюю субботу инфраструктурные работы железнодорожной компании "Ракевет Исраэль". В воскресенье, 25 июня, правительство приняло решение заморозить компромисс по Стене плача, а межминистерская комиссия одобрила законопроект о гиюре.





