В 2016 году наибольшее количество справедливых жалоб касалось работы почты

В понедельник, 26 июня, государственный контролер Йосеф Шапира передал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну доклад о жалобах, поступивших от населения за прошлый год.

Согласно отчету, в течение года отделом по работе с обращением граждан при канцелярии госконтролера было получено около 12.000 жалоб от населения с просьбой разобраться в той или иной конфликтной ситуации.

Рекордсменом по количеству полученных жалоб традиционно стал "Институт национального страхования" ("Битуах Леуми") - 1.102 жалобы. В первую "пятерку" также вошли Почта Израиля (681 жалоба), полиция (504 жалобы), министерство юстиции (399 жалоб) и министерство строительства (390 жалоб).

Основные жалобы на работу почты касались потерянных посылок и писем. После проверки 72,5% жалоб были признаны справедливыми.

Израильтяне, недовольные работой полицией, жаловались на отказ принять у них заявление или на длительное ожидание при обращении в "мокед 100", а также на задержки с проведением расследования.

На работу министерства транспорта было подано 366 жалоб, из которых 45,4% были признаны справедливыми.

324 жалобы касались работы Налогового управления, из них 44,9% были признаны справедливыми.

В отчете указывается, что в ходе проверки фактов, изложенных в письмах граждан, были обнаружены недостатки в работе больничных касс. В частности, в отчете упоминается, что вопреки решению правительства, больничные кассы взимали деньги за лекарства, входящие в "корзину", с лиц, переживших Катастрофу.

В отчете госконтролера высказывается обеспокоенность по поводу того, что в израильских учебных заведениях существует практика наказания детей за то, что их родители вовремя не смогли внести деньги. В частности, в средней школе в Холоне администрация отключила от интернета ребенка, отец которого задолжал учебному заведению 400 шекелей. При этом школа не обращалась к родителям ребенка с просьбой оплатить долг, о котором они не знали. 36,2% жалоб, поданных в адрес министерства просвещения, были признаны справедливыми.

Вместе с тем, в отчете указывается, что в 2016 году произошло резкое снижение количества жалоб от населения, полученных офисом государственного контролера.