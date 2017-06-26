26 июня 2017 г.
Cекретные фото молодой Кейт Мосс
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:46 В 2016 году наибольшее количество справедливых жалоб касалось работы почты
16:18 "Религиозные войны" в Кнессете: НДИ и "Еш Атид" критикуют правительство, ШАС одобряет и благодарит
16:06 Предъявлены обвинения двум "мадам", содержавшим в Тель-Авиве крупнейший бордель
15:20 Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?
14:46 В Меа-Шеарим подозреваемый в педофилии напал на полицейских
14:22 Либерман: министры и депутаты должны воздерживаться от нападок на военнослужащих
14:08 Вечером 26 июня может быть утвержден "закон о дарконах"
12:31 В озере Кинерет утонул молодой мужчина
12:18 Миллиардер Эдельсон прибыл на очередной допрос в полицию по "делу Нетаниягу"
11:35 В Facebook опубликовано видео отравителя кошек в Ор-Акиве
В Израиле

В 2016 году наибольшее количество справедливых жалоб касалось работы почты

время публикации: 16:46 | последнее обновление: 16:46 блог версия для печати

В понедельник, 26 июня, государственный контролер Йосеф Шапира передал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну доклад о жалобах, поступивших от населения за прошлый год.

Согласно отчету, в течение года отделом по работе с обращением граждан при канцелярии госконтролера было получено около 12.000 жалоб от населения с просьбой разобраться в той или иной конфликтной ситуации.

Рекордсменом по количеству полученных жалоб традиционно стал "Институт национального страхования" ("Битуах Леуми") - 1.102 жалобы. В первую "пятерку" также вошли Почта Израиля (681 жалоба), полиция (504 жалобы), министерство юстиции (399 жалоб) и министерство строительства (390 жалоб).

Основные жалобы на работу почты касались потерянных посылок и писем. После проверки 72,5% жалоб были признаны справедливыми.

Израильтяне, недовольные работой полицией, жаловались на отказ принять у них заявление или на длительное ожидание при обращении в "мокед 100", а также на задержки с проведением расследования.

На работу министерства транспорта было подано 366 жалоб, из которых 45,4% были признаны справедливыми.

324 жалобы касались работы Налогового управления, из них 44,9% были признаны справедливыми.

В отчете указывается, что в ходе проверки фактов, изложенных в письмах граждан, были обнаружены недостатки в работе больничных касс. В частности, в отчете упоминается, что вопреки решению правительства, больничные кассы взимали деньги за лекарства, входящие в "корзину", с лиц, переживших Катастрофу.

В отчете госконтролера высказывается обеспокоенность по поводу того, что в израильских учебных заведениях существует практика наказания детей за то, что их родители вовремя не смогли внести деньги. В частности, в средней школе в Холоне администрация отключила от интернета ребенка, отец которого задолжал учебному заведению 400 шекелей. При этом школа не обращалась к родителям ребенка с просьбой оплатить долг, о котором они не знали. 36,2% жалоб, поданных в адрес министерства просвещения, были признаны справедливыми.

Вместе с тем, в отчете указывается, что в 2016 году произошло резкое снижение количества жалоб от населения, полученных офисом государственного контролера.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 17 мая 2017 г.
Госконтролер: причина длинных очередей на операции – опоздания врачей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2017 г.
Госконтролер: Ури Ариэль выделял средства структурам, возглавляемым его приближенными
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2017 г.
Инспектор кашрута в Иерусалиме получает зарплату за 27-часовой рабочий день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 апреля 2017 г.
Госконтролер: 60 миллионов шекелей, выделенных государством для переживших Катастрофу, остались неиспользованными







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 26 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017