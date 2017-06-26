"Религиозные войны" в Кнессете: НДИ и "Еш Атид" критикуют правительство, ШАС одобряет и благодарит

В понедельник, 26 июня, в Кнессете состоялись еженедельные заседания парламентских фракций.

Заседание фракции "Ликуд" было отменено без объяснения причины. Фракции "Кулану" и "Байт Иегуди" закрыли свои заседания для прессы.

Лидеры партий посвятили свои выступления решениям о замораживании компромисса по вопросу о Стене плача, а также утверждению межминистерской комиссией по законодательству законопроекта о гиюре.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман подверг оба эти решения резкой критике и призвал тех, кого он назвал вменяемыми силами правого лагеря объединиться для борьбы против них. "Компромисс по вопросу о Стене плача был разработан бывшим секретарем правительства, а ныне юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом, которого никто не заподозрит во враждебности к иудаизму, - сказал Либерман. - За этот компромисс голосовали министры от партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет и Айелет Шакед, которые вчера ничего не сказали по поводу его замораживания".

Либерман добавил, что законопроект о гиюре наносит удар по проекту раввина Става, который также не является реформистом или консерватором. "Мы не готовы на превращение Израиля в государство Галахи, это противоречит духу основателей сионизма", - подчеркнул глава НДИ.

Отвечая на вопросы журналиство, он отказался говорить о возможном выходе пвртии из состава правительственной коалиции. Либерман напомнил, что достигнуто соглашение о недельном замораживании всех шагов по продвижению законопроекта о гиюре. В это время НДИ намерена вести переговоры с "Байт Иегуди" для объединения усилий по снятию законопроекта о гиюре с повестки дня.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием в пресс-службу главы "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. однако ответ получен не был.

На заседании фракции "Еш Атид" решения, принятые накануне, также были подвергнуты резкой критике. В заседании фракции приняли участие Рик Джейкобс - президент объединения реформистского течения евреев Северной Америки и Джули Шонфельд - гендиректор консеравтивного движения раввинов.

"Вчера миллионам евреев диаспоры дали понять, что их не хотят видеть около Стены плача. Причиной послужило решение правительства о замораживании проекта создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача", - сказал Яир Лапид.

"Понимаете ли вы, кого наше правительство "изгнало" вчера? Сенаторов, конгрессменов, большую часть произраильского лобби. Тех, кто жертвует огромные средства для Израиля и евреев. Наше правительство задело чувства людей, к которым обращается за помощью и поддержкой в трудные моменты. Людей, которые могут повлиять на самые важные решения в пользу Израиля, будь то увеличение военной помощи или введение санкций против Ирана. Кто-нибудь объяснил вчера правительству, какие последствия для экономики может повлечь это решение?", - добавил глава "Еш Атид".

"То же самое касается и решения одобрить законопроект о лишении частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра. В одно мгновение десятки тысяч репатриантов получили пощечину от правительства. Религиозному сионизму же четко дали понять, что их раввины - второго сорта", - добавил Яир Лапид..

В свою очередь, глава партии ШАС Арье Дери не скрывал радости по поводу принятых решений. В заседании фракции принял участие и депутат от блока "Яадут а-Тора" Элиэзер Мозес. "Я благодарю премьер-министра за принятые решения, которые всего лишь закрепляют уже существующий статус-кво, - сказал Дери. - Мы ничего не имеем против евреев-реформистов, они наши братья, но мы категорически не приемлем их путь и боремся против попыток расколоть иудаизм и еврейский народ". Глава ШАС добавил, что критика в адрес принятых решений - это попытка развалить правое правительство и дискредитировать Биньмина Нетаниягу, а также его партнеров по коалиции.