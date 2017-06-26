Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?

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В последнее время страну всколыхнуло сразу несколько громких дел, связанных с требованиями различных стран к Израилю, выдать лиц, подозреваемых в соверщении преступлений. Эта проблема касается непосредственно граждан государства, а также тех, кто подал просьбу о получении гражданства или политического убежища.

Учитывая, что некоторые процессы, происходящие, например, в России, позволяют делать выводы об ужесточении политического режима, а определенные решения местных судов весьма спорны, мы можем предположить, что в ближайшем будущем поток запросов об экстрадиции только усилится. Насколько велика вероятность получить защиту от Государства Израиль в случае уголовного и политического преследования из других стран? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Часто поступают вопросы от клиентов, которые подозреваются в Росии в совершении уголовного или экономического преступления и не признают своей вины: какие последствия их ожидают? Может ли Израиль гарантировать защиту в подобной ситуации? Что делать, если клиент уверен в "политической" или "коррупционной" подоплеке заведенного уголовного дела?

Ответить однозначно трудно, все обстоятельств. Сопровождающих конкретную ситуацию. В большинстве случаев экстрадиция осуществляется на основании взаимных договоров, подписанных между двумя странами, а также многостронних конвенций, включающих соглашение между несколькими участниками.

В настоящее время договор об экстрадиции между Израилем и Россией находится в стадии рассмотрения, и, по словам министра юстиции Айлет Шакед, должен быть подписан до окончания 2017 года. Поэтому если речь идет о длительной многоступенчатой процедуре, требующей всестороннего изучения дела, привлечения адвокатов и рассмотрения запроса в суде, то в ближайшем будущем такие вопросы, возможно, будут решаться быстрее.

Тем не менее и Россия, и Израиль подписали европейскую конвенцию об экстрадиции, что предполагает обширный опыт – как по вопросам удовлетворения запросов России и выдаче преступников, так и напротив, отказе в экстрадиции на основании различных факторов, в том числе, подозрении в существовании угрозы жизни обвиняемого в случае возвращения в Россию, а также недостатка улик или их несоответствия требованиям израильского законадательства.

Приведем в пример нашумевшее дело Владимир Файенберга – когда министр юстиции Ципи Ливни собственноручно отменила решение верховного суда Израиля, опасаясь, что экстрадиция в Россию может стать в данном случае опасной для жизни. Или случай с отказом в экстрадиции Леонида Невзлина, когда израильские судьи не сочли доказательства, представленные российской стороной, соответствующими нормам израильского законодательства.

Тем не менее, есть случаи и положительного решения запроса об экстрадиции в Россию со стороны Израиля – например дело Алесандра Болтянского, подозреваемого в организации кражи. Судьи сочли весомыми,доказательства, представленные российской прокуратурой, и единогласно проголосовали за удовлетворение запроса – несмотря на протесты адвокатов.

Также важно учитывать, что огромное значение имеет тот факт, являлся ли подозреваемый жителем Израиля на момент совершения преступления. При положительном ответе на данный вопрос можно с уверенностью говорить о том, что даже в случае удовлетворения запроса об экстрадиции, Израиль будет добиваться, чтобы осужденный отбывал наказание на его территории. В случае Александра Болтянского суд признал, что на момент совершения преступления Александр не являлся жителем Государства Израиль, так как проживал в российском городе Орел около трех лет.

Если вы подозреваете, что относительно вас может быть подан запрос об экстрадиции из Израиля в Россию, в первую очередь, необходимо обратиться к грамотному адвокату, специализирующемуся на подобных делах. Он поможет объективно оценить ситуацию, собрать необходимые улики и доказательства и составить грамотный план действий. В делах об экстрадиции именно работа адвоката, зачастую, является ключевым фактором, от которого зависит успех всего предприятия!

Адрес адвокатского офиса Яшара Якоби, который занимается такого рода делами – Тель-Авив, ул. Шауль а-Мелех, 35. Тел: 052-3200009, 03-6914004