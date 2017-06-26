26 июня 2017 г.
последняя новость: 16:46
Cекретные фото молодой Кейт Мосс
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:46 В 2016 году наибольшее количество справедливых жалоб касалось работы почты
16:18 "Религиозные войны" в Кнессете: НДИ и "Еш Атид" критикуют правительство, ШАС одобряет и благодарит
16:06 Предъявлены обвинения двум "мадам", содержавшим в Тель-Авиве крупнейший бордель
15:20 Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?
14:46 В Меа-Шеарим подозреваемый в педофилии напал на полицейских
14:22 Либерман: министры и депутаты должны воздерживаться от нападок на военнослужащих
14:08 Вечером 26 июня может быть утвержден "закон о дарконах"
12:31 В озере Кинерет утонул молодой мужчина
12:18 Миллиардер Эдельсон прибыл на очередной допрос в полицию по "делу Нетаниягу"
11:35 В Facebook опубликовано видео отравителя кошек в Ор-Акиве
В Израиле

Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Экстрадиция из Израиля: защита прав человека или побег от ответственности?

Публикуется на правах рекламы

В последнее время страну всколыхнуло сразу несколько громких дел, связанных с требованиями различных стран к Израилю, выдать лиц, подозреваемых в соверщении преступлений. Эта проблема касается непосредственно граждан государства, а также тех, кто подал просьбу о получении гражданства или политического убежища.

Учитывая, что некоторые процессы, происходящие, например, в России, позволяют делать выводы об ужесточении политического режима, а определенные решения местных судов весьма спорны, мы можем предположить, что в ближайшем будущем поток запросов об экстрадиции только усилится. Насколько велика вероятность получить защиту от Государства Израиль в случае уголовного и политического преследования из других стран? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Часто поступают вопросы от клиентов, которые подозреваются в Росии в совершении уголовного или экономического преступления и не признают своей вины: какие последствия их ожидают? Может ли Израиль гарантировать защиту в подобной ситуации? Что делать, если клиент уверен в "политической" или "коррупционной" подоплеке заведенного уголовного дела?

Ответить однозначно трудно, все обстоятельств. Сопровождающих конкретную ситуацию. В большинстве случаев экстрадиция осуществляется на основании взаимных договоров, подписанных между двумя странами, а также многостронних конвенций, включающих соглашение между несколькими участниками.

В настоящее время договор об экстрадиции между Израилем и Россией находится в стадии рассмотрения, и, по словам министра юстиции Айлет Шакед, должен быть подписан до окончания 2017 года. Поэтому если речь идет о длительной многоступенчатой процедуре, требующей всестороннего изучения дела, привлечения адвокатов и рассмотрения запроса в суде, то в ближайшем будущем такие вопросы, возможно, будут решаться быстрее.

Тем не менее и Россия, и Израиль подписали европейскую конвенцию об экстрадиции, что предполагает обширный опыт – как по вопросам удовлетворения запросов России и выдаче преступников, так и напротив, отказе в экстрадиции на основании различных факторов, в том числе, подозрении в существовании угрозы жизни обвиняемого в случае возвращения в Россию, а также недостатка улик или их несоответствия требованиям израильского законадательства.

Приведем в пример нашумевшее дело Владимир Файенберга – когда министр юстиции Ципи Ливни собственноручно отменила решение верховного суда Израиля, опасаясь, что экстрадиция в Россию может стать в данном случае опасной для жизни. Или случай с отказом в экстрадиции Леонида Невзлина, когда израильские судьи не сочли доказательства, представленные российской стороной, соответствующими нормам израильского законодательства.

Тем не менее, есть случаи и положительного решения запроса об экстрадиции в Россию со стороны Израиля – например дело Алесандра Болтянского, подозреваемого в организации кражи. Судьи сочли весомыми,доказательства, представленные российской прокуратурой, и единогласно проголосовали за удовлетворение запроса – несмотря на протесты адвокатов.

Также важно учитывать, что огромное значение имеет тот факт, являлся ли подозреваемый жителем Израиля на момент совершения преступления. При положительном ответе на данный вопрос можно с уверенностью говорить о том, что даже в случае удовлетворения запроса об экстрадиции, Израиль будет добиваться, чтобы осужденный отбывал наказание на его территории. В случае Александра Болтянского суд признал, что на момент совершения преступления Александр не являлся жителем Государства Израиль, так как проживал в российском городе Орел около трех лет.

Если вы подозреваете, что относительно вас может быть подан запрос об экстрадиции из Израиля в Россию, в первую очередь, необходимо обратиться к грамотному адвокату, специализирующемуся на подобных делах. Он поможет объективно оценить ситуацию, собрать необходимые улики и доказательства и составить грамотный план действий. В делах об экстрадиции именно работа адвоката, зачастую, является ключевым фактором, от которого зависит успех всего предприятия!

Адрес адвокатского офиса Яшара Якоби, который занимается такого рода делами – Тель-Авив, ул. Шауль а-Мелех, 35. Тел: 052-3200009, 03-6914004

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 26 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017