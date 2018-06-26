ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе автомобиль и наблюдательный пункт поджигателей

Во вторник, 26 июня, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по автомобилю и наблюдательному пункту группы, запускавшей шары со взрывчаткой и легковоспламеняющейся смесью в сторону израильской территории из северной части сектора Газы, сообщает армейская пресс-служба.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильский БПЛА выпустил три ракеты по целям к востоку от районе Аш-Шуджайя, которые располагались около группы "молодых людей", никто из которых не пострадал. Согласно этому источнику, одна ракета была выпущена по джипу на холме Сурани, около района Аль-Туффа, еще одна или две – по КПП боевиков ХАМАСа к востоку от города Газа.

Отметим, что ЦАХАЛ неоднократно за последние недели наносил предупреждающие удары по целям в Газе в ответ на действия поджигателей. Несколько раз целью атак были транспортные средства диверсантов. Но ни разу пока удары не наносились по самим поджигателям.

В течение последних суток в сторону Израиля из сектора Газы были запущены десятки воздушных шаров, к которым были привязаны взрывные устройства и/или емкости с легковоспламеняющейся жидкостью и горящим фитилем. Падение этих конструкций привело примерно к десяти сильным пожарам на израильской территории, которые причинили значительный ущерб.

Напомним, что вечером 25 июня был зафиксирован своеобразный рекорд: воздушный шар с зажигательной смесью был обнаружен в населенном пункте Зоар округа Лахиш, расположенном на удалении более 17 км от границы с сектором Газы.