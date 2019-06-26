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В Израиле

Эхуд Барак сообщил о создании собственной партии и призвал Нетаниягу уйти из политики

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 19:03 блог версия для печати фото
Эхуд Барак сообщил о создании собственной партии и призвал Нетаниягу уйти из политики
Биньямин Нетаниягу
Эхуд Барак сообщил о создании собственной партии и призвал Нетаниягу уйти из политики

В среду, 26 июня, экс-глава правительства Эхуд Барак на специальной пресс-конференции в Тель-Авиве сообщил о создании собственной партии, во главе которой он намерен баллотироваться в Кнессет 22-го созыва.

"Неоднократные попытки подорвать демократические процессы, введение в заблуждение общественности, политический подкуп, внесение раскола, подрыв правоохранительной системы - вот стратегия Нетаниягу, и все ради личной выгоды и страха перед судом", - сказал Барак, добавив, что "это самые темные дни в истории Израиля".

Эхуд Барак резко высказался в адрес всего правого лагеря: "Граждане Израиля будут помнить, что никто из коалиции и "Ликуда" не пытался остановить это сумасшедшее скатывание вниз под руководством Нетаниягу, и каждый из них несет за это определенную ответственность".

Барак отметил, что он знает Нетаниягу более 50 лет. И, как его бывший командир, считает, что Нетаниягу должен уйти. "Биби, это твой последний шанс уйти. Не пытайся утянуть народ в хаос, чтобы спасти себя", - сказал он.

Бывший глава правительства обратился к лидерам блока "Кахоль Лаван", призвав их на предстоящих выборах выступить единым фронтом против Нетаниягу. Он отметил, что имеются сотни тысяч порядочных избирателей, являющихся патриотами своей страны, в "Ликуде", "Кулану", "Байт Иегуди", НДИ и в религиозных партиях, которые понимают, что пересечены все "красные линии".

Барак обратился ко всем израильтянам с призывом отбросить в сторону всякие личные соображения ради единой цели - не допустить победы Нетаниягу на выборах.

В партии "Ликуд", комментируя пресс-конференцию Барака, передали: "Мы не вмешиваемся в то, как левые делят мандаты между Эхудом Бараком, Лапидом и Ганцем".



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