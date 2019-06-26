Юлий Эдельштейн об отмене выборов и будущей коалиции. Интервью

Вечером 25 июня стало известно, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн предложил план по отмене выборов в Кнессет 22-го созыва. Редакция NEWSru.co.il попросила председателя парламента прокомментировать предложение и шансы на его реализацию.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон.

Господин Эдельштейн, давайте сначала подведем общий знаменатель фактов. Вы действительно пытаетесь отменить выборы?

Да, в последние дни я говорил с депутатами из самых разных фракций, которые говорят мне "Ой, какую глупость мы совершили, ах если бы можно было все вернуть назад, но к сожалению это невозможно с юридической точки зрения, с парламентской точки зрения". И после многих разговоров и многих консультаций думаю, что я нашел элегантный парламентский путь к отмене выборов. Однако обязательным условием является широкая поддержка моего предложения.

Вы сказали, что к вам обращались депутаты многих фракций, в имеете в виду и оппозицию? Например, "Кахоль Лаван"?

Конечно. От самых разных фракций. Я не буду разумеется никого называть поименно, но обращались депутаты от спектра партий гораздо шире, чем те 60, кто составляют костяк правительства "Ликуда". Гораздо шире. Все прекрасно понимают ситуацию, и все понимают, что вряд ли 17 сентября мы получим какую-то потрясающе новую коалицию. Я не наивен и не жду ни от кого каких-то альтруистских шагов. Никто не скажет: "Ну ладно, пусть так все и остается, прежний Кнессет и правительство, опирающееся на 60 мандатов". Нет, я отлично все понимаю. И в то же время, думаю, что если после всего случившегося у депутатов появится готовность провести серьезные переговоры, серьезное обсуждение возможности создания широкой коалиции, у меня в руках есть план, как можно отменить закон о досрочных выборах.

Но, если я вас правильно понимаю, порядок действий должен быть следующим: сначала должен быть сформирован костяк будущей коалиции, а уже потом последует отмена выборов.

Совершенно верно. Сначала хотя бы в общих чертах должна быть сформирована коалиция. Как я уже сказал, нет расчета на чей бы то ни было альтруизм. Депутаты не придут и не проголосуют просто так за отмену выборов. Но мне кажется, что, если сейчас провести круг серьезных переговоров, то можно найти почву для договоренностей: с кем-то о вступлении в коалицию, с кем-то о голосовании за закон из оппозиции. Есть партии, которые не собираются присоединяться к правительству, но проголосуют за закон, так как не хотят выборов из опасения не пройти электоральный барьер.

Но что будет после того, как роспуск Кнессета удастся отменить?

Хочу вам сказать совершенно откровенно. Без участия тех или иных партий, не отдельных "беглецов", а именно партий, входящих сегодня в состав того, что называется оппозицией, весь этот ход невозможен. Весь этот процесс невозможен. Нужно, безусловно, договариваться на широкой основе.

Но договариваться будут после отмены выборов или отмена выборов обусловлена наличием некой договоренности о том, что будет дальше.

Именно так. Отмена выборов обусловлена наличием хотя бы предварительной договоренности о том, что будет дальше. Я не верю, что найдутся 80 депутатов, которые просто так придут и проголосуют за отмену выборов. Изначально будет сформирована коалиция хотя бы в общих чертах, а только затем последует отмена роспуска Кнессета.

Какая это будет коалиция? Правительство национального единства? Вновь попытка сформировать узкое правое правительство?

Я не думаю, что сейчас есть возможность для формирования точной картины. Но полагаю, что это должно быть гораздо более широкое правительство, чем то, что принято называть правым. Иначе я просто не вижу, как такой шаг можно реализовать.

Вам не кажется, что есть что-то нездоровое в этом шаге? Были выборы, был победитель, который не смог реализовать свою победу, то есть сформировать правительство. Победитель не дал шанс оппоненту попробовать свои силы, лишил его права на попытку сформировать правительство. И вот месяц спустя дается задний ход. Это нормально? Это нормативно?

Мы находимся в беспрецедентной ситуации. Если вы помните, были даже апелляции в Верховный суд по поводу законности роспуска Кнессета. Несколько юристов подали иск, утверждая, что сам роспуск Кнессета 21-го созыва был незаконным. И судья Ицхак Амит в своем постановлении сказал примерно следующее: "Мы находимся на девственной земле, на которую еще не ступала нога ни одного юриста с момента основания государства Израиль". И он прав. Нет прецедентов нынешней ситуации. То, что факт новых выборов сразу после того, как закончились предыдущие, ужасен – это понятно. Можно искать любые эпитеты – ужасно, странно, неподходяще. Но это то, что случилось. И есть две возможности: либо жаловаться на судьбу и ждать 17 сентября, которое принесет примерно тот же состав Кнессета, и, не дай Бог, прийти к той же самой ситуации, а можно попытаться что-то делать. Я из тех, кто что-то делает. Тем более, что я являюсь спикером Кнессета, и ко мне многие обращаются. Я не могу заставить депутатов сесть и составить коалицию. Я могу дать им такую возможность и, по меньшей мере, забрать у них отговорки. Мне все говорили: "Это невозможно юридически". Сейчас отговорок больше нет. Если лидеры 5-7 партий хотят сесть и серьезно поговорить – пожалуйста, я даю им эту возможность.

Кстати, Эяль Инон, юридический советник Кнессета, дал добро этому вашему плану?

На данный момент, я могу только сказать, что беседовал с самыми разными юристами, и они не находят никаких проблем или ошибок в том, что я предлагаю.

Для вас не секрет, что многие считают этот ваш проект оказанием помощи Нетаниягу, который возможно испугался поражения на выборах и решил их отменить. Он знал об этом вашем плане заранее или вы сообщили ему?

К сожалению, сейчас все уже пребывают в таком предвыборном ажиотаже, что любое одобрение этого плана интерпретируется как страх поражения на выборах. Это на самом деле очень мешает реализации плана. Никто не хочет выглядеть опасающимся, никто не хочет, чтобы его обвиняли в "трусости", и поэтому каждый предпочитает рвать на себе тельняшку и говорить, что выборов не боится и вообще удвоит число мандатов. Я действительно предлагаю всем на секунду отвлечься от предвыборной истерики, остановиться и честно признаться самим себе, что никто не имеет понятия о том, какими будут результаты выборов. И есть еще один факт, который является бесспорным. Абсолютное большинство израильтян – правых, левых, светских, религиозных, евреев, арабов – все против повторных выборов, это очевидно из любого опроса общественного мнения. Если это принять в расчет, если считаться с этим фактором, а не только с желанием не выглядеть, как говорят в Израиле, "фраером", думаю, что можно найти поддержку моему предложению.

Вы инициатор этого шага или Биньямин Нетаниягу?

Я вам говорю совершенно однозначно: я инициатор этого хода. У меня не было ни малейшего представления о том, кто его публично поддержит, а кто нет. Я очень рад, что главы нескольких партий заявили о поддержке этой инициативы.

Мне кажется только "Ихуд Мифлагот а-Ямин".

В первую очередь они, но и Кахлон опубликовал сообщение в поддержку. Я очень рад, что премьер-министр заявил, что с уважением относится к моей инициативе и проверит ее. У меня, кстати, нет никаких претензий к партии "Кахоль Лаван", которая заявила, что речь идет об очередном "трюке Нетаниягу". Я понимаю их опасения, давно нахожусь в политической системе и знаю ее механизмы. Но этот шаг я инициировал, что называется, чистыми руками, и все о чем я их прошу – это сесть за стол переговоров и попытаться проверить, можно ли о чем-то договориться. Я не прошу от них поддержки Нетаниягу, не прошу альтруистских шагов, прошу лишь, чтобы они всерьез проверили, есть ли шанс на создание широкой, прочной, работающей коалиции.

От нуля до ста, как вы оцениваете шансы на успех вашей инициативы?

Не знаю. Я никогда не был в казино, поэтому у меня нет опыта в таких играх. Но думаю, что если перед глазами людей будет находиться то, что называется интересами общества, все возможно. Скажу вам больше, хоть это и прозвучит цинично: если завтра мне дадут провести тайное голосование, то я получу поддержку более чем ста депутатов. Поэтому сейчас все зависит от общественного мужества депутатов. Они должны сказать: "Была допущена ошибка, ее надо исправлять, а затем работать ради того, зачем нас избрали, а не бегать жаркими летними днями с новой предвыборной кампанией".





