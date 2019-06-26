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26 июня 2019 г.
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В Израиле

"Правые" или "левые"? Новый опрос редакции NEWSru.co.il

время публикации: 07:53 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото
"Правые" или "левые"? Новый опрос редакции NEWSru.co.il
"Правые" или "левые"? Новый опрос редакции NEWSru.co.il
"Правые" или "левые"? Новый опрос редакции NEWSru.co.il

Принято считать, что подавляющее большинство русскоязычных израильтян придерживаются правых взглядов, причем "средний" русскоязычный израильтянин "более правый", чем "средний" ивритоязычный израильтянин.

На этой неделе мы проводим опрос, целью которого является выяснение того, насколько верно такое мнение.

Вопросов о политических предпочтениях, оценках того или иного политика или партийных программ, на этот раз не будет.

Читателям предстоит ответить на 24 вопроса, касающихся не только политических тем, но также экономики, социальных проблем, отношений религии и государства.

"Правые" или "левые"? Принять участие в опросе

Результаты опроса мы планируем опубликовать в пятницу, 28 июня.

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Среда, 26 июня 2019 г.
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