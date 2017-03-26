Нетаниягу побеседует с Кахлоном, коалиция в глубоком кризисе

В воскресенье, 26 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседует с министром финансов и главой партии "Кулану" Моше Кахлоном. Ожидается, что в ходе этой встречи будет решена судьба корпорации государственного телерадиовещания, а также нынешней правительственной коалиции.

Время встречи не сообщается, однако известно, что она состоится после еженедельного заседания правительства и заседания глав коалиционных фракций. Моше Кахлон не явился на еженедельное заседание правительства.

Встреча Нетаниягу и Кахлона пройдет на фоне кардинальных разногласий по поводу создания корпорации государственного телерадиовещания. Как сообщает портал Walla, в беседах с приближенными в минувшие выходные глава правительства говорил, что его позиция, согласно которой корпорация не должна быть создана, остается неизменной. В свою очередь, министр финансов Моше Кахлон настаивает на том, чтобы корпорация начала работу не позднее 30 апреля 2017 года, как это записано в утвержденном законе. Нетаниягу ссылается на пункт коалиционного соглашения, в котором фракции обязались поддерживать все инициативы "Ликуда" в области СМИ. Кахлон, в свою очередь, утверждает, что отмена закона о создании корпорации нанесёт сильный и неоправданный удар по бюджету государства.

Накануне глава правительственной коалиции Давид Битан сказал в интервью Второму каналу, что, если Кахлон не согласится на требование премьер-министра, будут объявлены досрочные выборы.

26 марта Хаим Левинсон, политический обозреватель "Гаарец", сообщает, что премьер-министр отдал распоряжение начать подготовку двух законопроектов: об отмене решения о создании корпорации и об усилении политического контроля над работой СМИ. По словам приближенных главы правительства, слова которых цитирует "Гаарец", эти законопроекты будет представлены в качестве правительственных, что обязывает все коалиционные фракции голосовать за них. По словам приближенных Нетаниягу, если Кахлон откажется поддержать эти законопроекты, то у премьер-министра не останется выбора, и он будет вынужден объявить досрочные выборы.

Отмечается, что большинство депутатов от коалиции возражают против объявления досрочных выборов на фоне кризиса вокруг корпорации телерадиовещания. В политической системе продолжают обсуждаться различные предположения, согласно которым истинная причина намерения премьер-министра объявить досрочные выборы заключена в желании остановить расследования, ведущиеся против него. Согласно еще одной версии, Нетаниягу намерен пойти на выборы из-за кризиса в отношениях с администрацией Дональда Трампа по вопросу о строительстве в поселениях Иудеи и Самарии. В то же время, журналисты, сопровождавшие главу правительства в ходе его визита в Китай, утверждают, что речь идет именно о проблеме телерадиокорпорации и отношений Нетаниягу со СМИ. В частности, такую оценку высказал политический обозреватель Амит Сегаль в пятничном номере газете "Макор ришон".

Напомним, что, по мнению многих в политической системе, выборы в Кнессет 20-го созыва были объявлены досрочно из-за законопроекта о запрете на бесплатное распространение газеты "Исраэль а-Йом".





