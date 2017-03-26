26 марта 2017 г.
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В Израиле

Вторая встреча Нетаниягу и Кахлона закончилась безрезультатно

время публикации: 20:54 | последнее обновление: 20:54 блог версия для печати фото
Вторая встреча Нетаниягу и Кахлона закончилась безрезультатно
Министр финансов Моше Кахлон настаивает на том, чтобы корпорация начала работу не позднее 30 апреля 2017 года
Министр финансов Моше Кахлон настаивает на том, чтобы корпорация начала работу не позднее 30 апреля 2017 года

Вечером 26 марта глава правительства Биньямин Нетаниягу повторно встретился с министром финансов Моше Кахлоном. По данным СМИ, в том числе 2-го канала израильского телевидения, эта встреча, посвященная кризису вокруг корпорации телевещания, как и предыдущая закончилась безрезультатно.

Политический обозреватель Амит Сегаль в публикации на сайте "Мако", замечает: тот факт, что предстоящие переговоры не афишировались, может свидетельствовать о том, что обе стороны заинтересованы в поиске компромисса.

Отметим, что это вторая встреча Нетаниягу и Кахлона за сегодняшний день. Первая состоялась после того, как Кахлон не появился на еженедельном совещании правительства, но пришел на заседание глав парламентских фракций. Министры Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") и Айелет Шакед ("Байт Иегуди") предложили оставить Нетаниягу и Кахлона для персональной беседы. В первой части встречи принял участие министр Арье Дери (ШАС), однако затем он покинул помещение, после чего Нетаниягу и Кахлон беседовали наедине.

Встречи Нетаниягу и Кахлона проходят на фоне кардинальных разногласий по поводу создания корпорации государственного телерадиовещания. Как сообщал портал Walla, в беседах с приближенными в минувшие выходные глава правительства говорил, что его позиция, согласно которой корпорация не должна быть создана, остается неизменной. В свою очередь, министр финансов Моше Кахлон настаивает на том, чтобы корпорация начала работу не позднее 30 апреля 2017 года, как это записано в утвержденном законе. Нетаниягу ссылается на пункт коалиционного соглашения, в котором фракции обязались поддерживать все инициативы "Ликуда" в области СМИ. Кахлон, в свою очередь, утверждает, что отмена закона о создании корпорации нанесёт сильный и неоправданный удар по бюджету государства.

Накануне глава правительственной коалиции Давид Битан сказал в интервью Второму каналу, что, если Кахлон не согласится на требование премьер-министра, будут объявлены досрочные выборы.

Отмечается, что большинство депутатов от коалиции возражают против объявления досрочных выборов на фоне кризиса вокруг корпорации телерадиовещания. В политической системе продолжают обсуждаться различные предположения, согласно которым истинная причина намерения премьер-министра объявить досрочные выборы заключена в желании остановить расследования, ведущиеся против него. Согласно еще одной версии, Нетаниягу намерен пойти на выборы из-за кризиса в отношениях с администрацией Дональда Трампа по вопросу о строительстве в поселениях Иудеи и Самарии. В то же время, журналисты, сопровождавшие главу правительства в ходе его визита в Китай, утверждают, что речь идет именно о проблеме телерадиокорпорации и отношений Нетаниягу со СМИ. В частности, такую оценку высказал политический обозреватель Амит Сегаль в пятничном номере газете "Макор ришон".

Напомним, что, по мнению многих в политической системе, выборы в Кнессет 20-го созыва были объявлены досрочно из-за законопроекта о запрете на бесплатное распространение газеты "Исраэль а-Йом".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2017 г.
Лидеры религиозных фракций призвали Нетаниягу "помириться" с Моше Кахлоном
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2017 г.
Состоялась встреча Нетаниягу и Кахлона, компромисс не достигнут
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2017 г.
Моше Кахлон не принял участия в еженедельном заседании правительства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2017 г.
Нетаниягу побеседует с Кахлоном, коалиция в глубоком кризисе







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