Состоялась встреча Нетаниягу и Кахлона, компромисс не достигнут

Во вторник, 26 марта, состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона. Встреча была посвящена кризису вокруг создания корпорации телерадиовещания. В ходе встречи, которая продолжалась сорок минут, не было достигнуто компромиссных договоренностей.

Согласно опубликованной информации, премьер-министр и министр финансов договорились встретиться вновь, однако дата и время не назначены.

Как сообщалось ранее, Кахлон не принял участия в еженедельном заседании правительства. Позднее он пришел на встречу глав коалиционных фракций, и министры Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") и Айелет Шакед ("Байт Иегуди") предложили оставить Нетаниягу и Кахлона для персональной беседы. В первой части встречи принял участие министр Арье Дери (ШАС), однако затем он покинул помещение, после чего Нетаниягу и Кахлон беседовали наедине.

Встреча Нетаниягу и Кахлона состоялась на фоне кардинальных разногласий по поводу создания корпорации государственного телерадиовещания. Как сообщал портал Walla, в беседах с приближенными в минувшие выходные глава правительства говорил, что его позиция, согласно которой корпорация не должна быть создана, остается неизменной. В свою очередь, министр финансов Моше Кахлон настаивает на том, чтобы корпорация начала работу не позднее 30 апреля 2017 года, как это записано в утвержденном законе. Нетаниягу ссылается на пункт коалиционного соглашения, в котором фракции обязались поддерживать все инициативы "Ликуда" в области СМИ. Кахлон, в свою очередь, утверждает, что отмена закона о создании корпорации нанесёт сильный и неоправданный удар по бюджету государства.

Накануне глава правительственной коалиции Давид Битан сказал в интервью Второму каналу, что, если Кахлон не согласится на требование премьер-министра, будут объявлены досрочные выборы.

Отмечается, что большинство депутатов от коалиции возражают против объявления досрочных выборов на фоне кризиса вокруг корпорации телерадиовещания. В политической системе продолжают обсуждаться различные предположения, согласно которым истинная причина намерения премьер-министра объявить досрочные выборы заключена в желании остановить расследования, ведущиеся против него. Согласно еще одной версии, Нетаниягу намерен пойти на выборы из-за кризиса в отношениях с администрацией Дональда Трампа по вопросу о строительстве в поселениях Иудеи и Самарии. В то же время, журналисты, сопровождавшие главу правительства в ходе его визита в Китай, утверждают, что речь идет именно о проблеме телерадиокорпорации и отношений Нетаниягу со СМИ. В частности, такую оценку высказал политический обозреватель Амит Сегаль в пятничном номере газете "Макор ришон".

Напомним, что, по мнению многих в политической системе, выборы в Кнессет 20-го созыва были объявлены досрочно из-за законопроекта о запрете на бесплатное распространение газеты "Исраэль а-Йом".





