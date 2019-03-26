Нетаниягу: "Действия ЦАХАЛа в Газе были самыми масштабными за последние четыре года"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением к конференции произраильского лобби AIPAC, проходящей в Вашингтоне. Он заявил, что перед выступлением провел консультации с начальником генштаба ЦАХАЛа и главой Общей службы безопасности (ШАБАК). "Мы готовы сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", – сказал глава правительства. Он заявил, что действия ЦАХАЛа накануне в Газе были наиболее масштабными за четыре года, которые прошли после операции "Нерушимая скала". "Мы нанесли мощные удары, разрушены и повреждены многочисленные объекты ХАМАСа, причинен ущерб инфраструктуре террористической организации", – отметил премьер-министр.

Он поблагодарил AIPAC, администрацию президента Трампа и американский народ за поддержку. "Ваше лобби делает неоценимо важную работу по расширению поддержки Израиля обоими ведущими партиями. Дружба между нашими странами зиждется на общих ценностях, на стремлении к демократии и свободе", – добавил он.

Глава правительства вновь поблагодарил Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над Голанскими высотами. "Президент заслуживает бурных аплодисментов", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу ответил на критику, которая звучала в том числе со стороны AIPAС, по поводу участия партии "Оцма Иегудит" в выборах. "Израиль – демократическое государство, в котором все граждане имеют равные права. У нас нет граждан первого и второго сорта. Мусульмане, христиане, люди разных вероисповеданий и этнических групп пользуются всеми правами. И в то же время надо помнить, что Израиль – это единственное государство, где еврейский народ имеет право на национальное самоопределение. И оно таким останется", – сказал он.

В зале конференции речь Нетаниягу, которая время от времени прерывалась из-за технических причин, слушали примерно 20 тысяч человек.

Нетаниягу выступил перед участниками конференции вскоре после возвращения из США. Напомним, что он сократил срок своего визита из-за напряженности вокруг сектора Газы.

После его выступления было объявлено, что командование Армии обороны Израиля снимает ограничения на перемещения и общественные мероприятия в районах, расположенных в непосредственной близости к сектору Газы ("отеф Аза").

Накануне перед участниками конференции AIPAC выступал глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц. Он сообщил, что тоже возвращается в Израиль из-за напряженности в Газе.





