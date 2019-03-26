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В Израиле

Начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов

время публикации: 19:28 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
Начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов
Начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов
Начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов

По итогам совещания, проходившего в "Кирие" с участием главы правительства Биньямина Нетаниягу, было принято решение о переброске дополнительных сил к границе с сектором Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави отдал приказ о передислокации дополнительного корпуса пехотных войск и артиллерийского батальона в распоряжение южного округа.

Помимо этого, начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов, а также отменил запланированную на эту неделю смену батальонов, дислоцированных в районе Газы.

Одновременно с этим пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с 19:50 сняты все ограничения, действовавшие в приграничном районе, а также в местных советах Нетивота, Офакима, Ашкелона, Мерхавим, Хоф-Ашкелон, Бней-Шимон.

После объявления о дополнительном призыве резервистов ЦАХАЛа возобновились беспорядки на границе Израиля и сектора Газы.

На нескольких участках границы боевики "ночных подразделений" жгут автомобильные шины, бросают взрывные устройства и камни в военнослужащих ЦАХАЛа. Возобновился массовый запуск "огненных" воздушных шаров в сторону Израиля.

В 20:06 в населенных пунктах регионального совета Эшколь вновь прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном или минометном обстреле из сектора Газы.



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