По итогам совещания, проходившего в "Кирие" с участием главы правительства Биньямина Нетаниягу, было принято решение о переброске дополнительных сил к границе с сектором Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави отдал приказ о передислокации дополнительного корпуса пехотных войск и артиллерийского батальона в распоряжение южного округа.

Помимо этого, начальник Генштаба утвердил дополнительный призыв резервистов, а также отменил запланированную на эту неделю смену батальонов, дислоцированных в районе Газы.

Одновременно с этим пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с 19:50 сняты все ограничения, действовавшие в приграничном районе, а также в местных советах Нетивота, Офакима, Ашкелона, Мерхавим, Хоф-Ашкелон, Бней-Шимон.

После объявления о дополнительном призыве резервистов ЦАХАЛа возобновились беспорядки на границе Израиля и сектора Газы.

На нескольких участках границы боевики "ночных подразделений" жгут автомобильные шины, бросают взрывные устройства и камни в военнослужащих ЦАХАЛа. Возобновился массовый запуск "огненных" воздушных шаров в сторону Израиля.

В 20:06 в населенных пунктах регионального совета Эшколь вновь прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном или минометном обстреле из сектора Газы.





