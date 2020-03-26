Последствия сокращения общественного транспорта: в городских автобусах стало тесно

По решению правительства Израиля, с 26 марта движение общественного транспорта было сокращено на 25% от действовавшего до сих пор в условиях карантина. Министр транспорта распорядился остановить движение поездов.

В редакцию NEWSru.co.il поступают обращения читателей, которые продолжают работать и утром в четверг добирались на работу на автобусах: они говорят, что, по сравнению со вчерашним днем, по утрам в автобусах стало теснее, и соблюдать дистанцию в два метра от других пассажиров теперь очень сложно. При этом, поскольку нужного автобуса зачастую приходится ждать около часа, то на автобусных остановках и рядом с ними тоже собирается много людей, которым трудно соблюдать дистанцию друг от друга, особенно при посадке в автобус.

Напомним, что, согласно новым постановлениям, разрешено выходить из дома, чтобы добраться до работы или вернуться с работы. Многие предприятия и компании продолжают функционировать и нуждаются в том, чтобы сотрудники находились на рабочем месте; разрешение получили также работники социальных служб, оказывающие помощь других людям. Далеко не у всех есть личный автомобиль, далеко не все компании обеспечивают подвозку работников.

Правительство Израиля рекомендует гражданам не выходить из дома, постепенно усиливая карантинные меры. При этом экономическая поддержка тех, кто стал безработным или был отправлен в неоплачиваемый отпуск, недостаточна.







Карантинные ограничения, действующие в Израиле по состоянию на 26 марта

С 17:00 25 марта введены новые карантинные ограничения. Согласно новым постановлениям, запрещено выходить из места проживания или места постоянного пребывания на общественное пространство за следующими исключениями:

- Прибытие на место работы, разрешенное в соответствии с постановлениями, или возвращение с работы

- Закупка продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, а также получение услуг первой необходимости

- Получение медицинской помощи

- Донорство крови

- Судебный процесс

- Для получения услуг в рамках социальной помощи

- Выход одного или нескольких человек, проживающих в одном месте, на короткое время и не далее 100 метров от места проживания

- Для оказания медицинской помощи другому человеку или для помощи человеку, нуждающемуся в уходе

- Молитва на открытой местности, похороны, свадьба или обрезание, а также выход женщины в микве для женщин (по предварительному согласованию)

- Доставка несовершеннолетнего в образовательное учреждение для детей работников жизнеобеспечивающих предприятий, или в особые учреждения (в соответствии с положениями Ордонанса о народном здравоохранении)

- Доставка несовершеннолетнего, родители которого не проживают вместе, от одного родителя к другому

- Доставка несовершеннолетнего, опекающий родитель которого должен покинуть дом по необходимости, и в месте проживания которого нет другого взрослого для присмотра за ним



Также было принято решение сократить на 25% от существующего движение общественного транспорта. Министр транспорта распорядился остановить движение поездов. Это решение вступит в силу в четверг, 26 марта.

Поездка в такси разрешена только с одним пассажиром (с двумя, если есть необходимость доставки пассажира в больницу). Пассажиры должны сидеть на заднем сиденье с открытыми окнами.

На общественной территории и на рабочих местах должна соблюдаться дистанция не менее 2 метров между людьми. Разрешена подвозка работников к рабочему месту, с соблюдением требований минздрава.

В частном автомобиле разрешено передвижение не более двух пассажиров.

Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работников при заходе на рабочее место. Запрещено пускать на рабочее место работника, температура которого выше 38 градусов по Цельсию.

Разрешены услуги по доставке продуктов питания, газет и товаров первой необходимости для функционирования дома, электротоваров, товаров и услуг связи и медицинских приборов.

Разрешена онлайн-торговля с доставкой на дом любых товаров. При доставке заказ будет оставляться у входа в дом.

Предприятия, продающие продукты питания на вынос или с доставкой на дом, аптеки, магазины оптики или магазины, основной целью которых является продажа предметов гигиены, будут действовать с соблюдением двухметровой дистанции между людьми. В магазине не должны находиться не более 4 человек на каждую кассу.

Нарушение постановлений является уголовным преступлением, влекущим за собой штраф. Полиции предоставлены соответствующие полномочия по надзору за соблюдением постановлений.

Срок действия постановлений – 7 дней.

Комментарии юридического советника министерства здравоохранения Ори Шварца

Вскоре после публикации постановлений юридический советник министерства здравоохранения Ори Шварц провел телефонный брифинг для журналистов. В ходе брифинга Шварц подчеркнул, что существует высокая вероятность того, что срок карантина не ограничится семью днями и будет продлен на более длительный период.

В этой связи Шварц подчеркнул, что если жесткий карантин продлится до Песаха, то исключение не будет сделано и для праздничных дней. "Да, будут люди, которым придется провести Седер в одиночестве", - заявил юридический советник.

Юридический советник минздрава также уточнил, что, если раньше речь шла о занятиях спортом в небольших группах и семейных прогулках, то в настоящий момент отдаляться от дома более чем на сто метров группами разрешается только с целью проведения религиозных обрядов - молитв, свадеб, похорон, брит-милы, бар-мицвы (для евреев) и религиозных обрядов других конфессий. В отличие от предыдущих распоряжений, молитвы в синагогах, церквях и мечетях запрещены. Все религиозные обряды можно проводить только на открытой местности, в группе не более десяти человек, которые находятся на расстоянии двух метров друг от друга.

Шварц также уточнил, что распоряжения касается и пар, которые не проживают вместе.

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