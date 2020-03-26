Бени Ганц подал свою кандидатуру на пост спикера Кнессета, конкурентов нет

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц подал свою кандидатуру на пост спикера Кнессета. Кроме главы "Кахоль Лаван" никто кандидатуру не подал. Депутат Ахмад Тиби попытался подать свою кандидатуру по телефону, однако сделал это слишком поздно. В 16:00 начнется пленарное заседание, на котором Ганц будет избран.

Фракция "Еш Атид" объявила, что не примет участие в голосовании. Напомним, что депутат Меир Коэн, представляющий эту фракцию, был кандидатом от "Кахоль Лаван" до того момента, пока Бени Ганц не решил сам баллотироваться на эту должность.

Источник в "Кахоль Лаван" заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что избрание Бени Ганца на пост спикера означает распад блока "Кахоль Лаван". В политических кругах убеждены, что решение Бени Ганца связано с намерением исчерпать возможность переговоров с "Ликудом" о создании правительства национального единства. Меир Коэн представляет фракцию, которая категорически возражает против создания правительства национального единства. Аналогичную позицию занял глава ТЭЛЕМ Моше Яалон. Депутат Кнессета Габи Ашкенази поддерживает Бени Ганца.

Сразу после того, как стало известно о решении Бени Ганца, Яир Лапид и депутаты от "Еш Атид" покинули группу "Кахоль Лаван" в WhatsApp. "Я желаю вам успеха", - написал Лапид.

Депутаты от НДИ также приняли решение не принимать участия в голосовании. Депутаты от "Авода-МЕРЕЦ" и Объединенного арабского списка проголосуют против.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", решение баллотироваться на пост спикера Кнессета созрело у Бени Ганца после того, как наметился прогресс на переговорах с "Ликудом". Согласно предварительной информации, в рамках переговоров достигнуто соглашение о том, что Биньямин Нетаниягу будет первым в ротации на посту премьер-министра и останется там на полтора года, после чего его сменит Бени Ганц тоже на полтора года. Министерства обороны и иностранных дел отойдут к партии Ганца, министерство финансов останется за "Ликудом". Кандидатура министра юстиции будет утверждена по согласованию между двумя партиями.

Ожидается, что соглашение о правительстве национального единства будет достигнуто в ближайшие дни. Тогда Ганц подаст в отставку с поста спикера Кнессета, а на эту должность вернется Юлий Эдельштейн.