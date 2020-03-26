Бени Ганц избран на должность спикера Кнессета

В четверг, 26 марта, Кнессет избрал главу блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца на пост спикера парламента. За его избрание проголосовали 74 парламентария и 17 были против, остальные воздержались от голосования.

В своей первой речи в качестве спикера Бени Ганц заявил о победе израильской демократии. Глава "Кахоль Лаван" отметил, что ведет переговоры с "Ликудом" о создании правительства национального единства. По его словам, он хочет использовать все возможности для создания такой коалиции. Ганц пояснил, что его решение продиктовано чрезвычайной ситуацией, в которой находится Израиль. "Я обращаюсь к своим политическим союзникам: особые времена требуют особых решений. Только из-за этого я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост спикера Кнессета".

Во время выборов главы парламента у Бени Ганца не было конкурентов. Он был единственным, кто подал свою кандидатуру на пост спикера. Депутат Ахмед Тиби предпринимал попытку выдвинуть себя на пост по телефону, но сделал это слишком поздно.

Фракция "Еш Атид" объявила, что не примет участие в голосовании. Напомним, что депутат Меир Коэн, представляющий эту фракцию, был кандидатом от "Кахоль Лаван" до того момента, пока Бени Ганц не решил сам баллотироваться на эту должность.

Источник в "Кахоль Лаван" заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что избрание Бени Ганца на пост спикера означает распад блока "Кахоль Лаван". В политических кругах убеждены, что решение Бени Ганца связано с намерением исчерпать возможность переговоров с "Ликудом" о создании правительства национального единства. Меир Коэн представляет фракцию, которая категорически возражает против создания правительства национального единства. Аналогичную позицию занял глава ТЭЛЕМ Моше Яалон. Депутат Кнессета Габи Ашкенази поддерживает Бени Ганца.

Сразу после того, как стало известно о решении Бени Ганца, Яир Лапид и депутаты от "Еш Атид" покинули группу "Кахоль Лаван" в WhatsApp. "Я желаю вам успеха", - написал Лапид.

В 20:30 Лапид и Яалон сделают совместное заявление о том, что они выходят из блока. Ожидается, что они потребуют оставить за собой название "Кахоль Лаван", а Бени Ганц останется во главе партии "Хосэн ле-Исраэль".

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", решение баллотироваться на пост спикера Кнессета созрело у Бени Ганца после того, как наметился прогресс на переговорах с "Ликудом". Согласно предварительной информации, в рамках переговоров достигнуто соглашение о том, что Биньямин Нетаниягу будет первым в ротации на посту премьер-министра и останется там на полтора года, после чего его сменит Бени Ганц тоже на полтора года. Министерства обороны и иностранных дел отойдут к партии Ганца, министерство финансов останется за "Ликудом". Кандидатура министра юстиции будет утверждена по согласованию между двумя партиями.

Ожидается, что соглашение о правительстве национального единства будет достигнуто в ближайшие дни. Тогда Ганц подаст в отставку с поста спикера Кнессета, а на эту должность вернется Юлий Эдельштейн.