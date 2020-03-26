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NEWSru.co.il :: В Израиле26 марта 2020 г., 01:59

БАГАЦ временно назначил Амира Переца на должность спикера Кнессета

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БАГАЦ временно назначил Амира Переца на должность спикера Кнессета

В ночь на 26 марта Высший суд справедливости принял решение: назначить старейшего депутата Кнессета Амира Переца временным спикером Кнессета с тем, чтобы собрать пленарное заседание, на котором будет выбран постоянный спикер.

Амир Перец будет занимать временную должность спикера параллельно с Юлием Эдельштейном, отставка которого еще не вступила в силу.

В решении БАГАЦ содержится резкая критика в адрес Юлия Эдельштейна, который предпочел подать в отставку, и таким образом нарушил решение суда.

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