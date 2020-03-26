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NEWSru.co.il :: В Израиле26 марта 2020 г., 17:05

Распад "Кахоль Лаван": Лапид и Яалон обратились с просьбой о создании отдельной фракции

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Распад "Кахоль Лаван": Лапид и Яалон обратились с просьбой о создании отдельной фракции

Партии "Еш Атид" и ТЭЛЕМ подали просьбу об отделении от партии "Хосэн ле-Исраэль". Это решение Лапид и Яалон приняли после того, как стало известно о том, что Бени Ганц подал кандидатуру на пост спикера Кнессета.

Лапид и Яалон потребовали оставить за ними название "Кахоль Лаван" и объявить партию Ганца "Хосэн ле-Исраэль". Партия ТЭЛЕМ дала свободу голосования своим депутатам по вопросу о кандидатуре спикера Кнессета. Депутаты Хендель, Хаузер, Кожинов поддержат кандидатуру Бени Ганца. Неизвестно примет ли участие в голосовании Моше Яалон.

Фракция "Еш Атид" не примет участие в голосовании.

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