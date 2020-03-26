Как полиция контролирует исполнение новых карантинных ограничений. Комментарии

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман рассказал в беседе с редакцией NEWSru.co.il о новых указаниях, полученных полицией в связи с утверждением новых карантинных ограничений.

Работа полиции в период карантина: Израиль, конец марта 2020 года. Фоторепортаж

Если ранее к уголовной ответственности граждан можно было привлекать только в случае нарушения обязательного карантина, обязанности уведомить министерство здравоохранения о необходимости подвергнуть себя карантину, за нарушение запрета на собрание более десяти человек в одном месте, а также привлекать к ответственности владельцев бизнесов, работающих вопреки запрету (комментарии полиции по этим ограничениям можно прочесть по ссылке), то, в связи с ужесточением карантинных ограничений, к уголовной ответственности будут привлекаться также граждане, нарушившие новые распоряжения.

Напомним, согласно новому указу запрещено удаляться более чем на 100 метров от места проживания или места постоянного пребывания, за исключением ряда случаев (ранее наша редакция публиковала перечень карантинных ограничений). Штраф за нарушение постановлений составляет 500 шекелей.

При этом, как объясняет Зингерман, наказание и поиск нарушителей – это ни в коем случае не самоцель. Действия полиции призваны обеспечить исполнение гражданами указаний властей.

"Применение санкций – это не самоцель. Однако в отношении людей, которые продолжают вести себя легкомысленно и подвергают опасности окружающих, полиция будет действовать бескомпромиссно и решительно", – подчеркивает майор.

С рулеткой, как поясняет майор Зингерман, патрульные ходить не будут и не будут штрафовать каждого, кто отойдет от дома на 120 метров. Штраф также не будет выписываться тем, кто нарушил постановление правительства в первый раз, однако данные нарушителя будут занесены в базу данных и, в случае повторного нарушения, ему будет выписан штраф в размере 500 шекелей.

Пресс-секретарь полиции называет этот карантин "дышащим" и объясняет, что, несмотря на увеличение патрулей и установление в будущем блокпостов для проверок автомобилей, речь пока не идет о герметичном закрытии, однако полиция готова к тому, чтобы обеспечить и такой сценарий.

В настоящий момент полиция широко применяет все имеющиеся в распоряжении технологические возможности, в том числе БПЛА и вертолеты, которые контролируют ситуацию с воздуха и сообщают патрулям о возможных нарушениях.

Майор Зингерман обращается ко всем гражданам с напоминанием о том, что у тех, кто в эти дни ходит на работу, должна быть при себе справка от работодателя.

Напомним, пока карантин объявлен на одну неделю, однако полиция готова и к продлению карантинных мер до предстоящих пасхальных праздников.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ также прокомментировал в беседе с нашим корреспондентом общую ситуацию с преступностью в стране. С начала карантина в Израиле наблюдается резкое снижение числа правонарушений, связанных с кражами имущества, квартирными кражами, ДТП и другими уголовными нарушениями, совершению которых препятствует пребывание на карантине.

Однако, по словам Зингермана, растет число нарушений другого вида – в частности, резко выросло обращений в полицию в связи с домашним насилием, мошенничеством, вымогательством, кибер-преступлениями. Майор призывает людей быть внимательными, не поддаваться на махинации мошенников и обращаться в полицию.

В настоящий момент более 500 сотрудников израильской полиции находятся на карантине. Зингерман подчеркивает, что полиция использует все необходимые средства защиты, чтобы обеспечить безопасность личного состава, что критично в данной ситуации.

По последним данным, предоставленным представителем полиции нашей редакции, за минувшие недели было возбуждено 135 уголовных дел, связанных с карантином, из них 40 дел за распространение дезинформации. За нарушение условий изоляции было выписано более 50 штрафов.







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