Политика на фоне эпидемии: новый спикер Кнессета и переговоры о создании коалиции

В четверг, 26 марта, состоится заседание организационной комиссии Кнессета, которая примет решение о проведении голосования по избранию нового спикера парламента.

Заседание состоится на фоне решения БАГАЦа, постановившего передать полномочия спикера старейшему депутату парламента Амиру Перецу. Это решение было принято в рамках апелляции, представленной блоком "Кахоль Лаван" против Юлия Эдельштейна после того, как тот подал в отставку и отказался выполнять предыдущее решение БАГАЦа о немедленном избрании нового спикера.

Предложение о немедленной передаче полномочий старейшему депутату Кнессету последовало со стороны юридического советника Кнессета Эяля Инона. Это решение вызвало крайне резкую критику на правом фланге.

Бывшая министр юстиции Айелет Шакед (блок "Ямина") заявила: "БАГАЦ изобрел несуществующий повод для вмешательства и отдал приказ законодательной власти о том, как ей надлежит действовать. У этого нет никакого юридического обоснования. Они обошли устав Кнессета, они обошли закон, они обошли Основной закон. Как нас учили левые, демократия медленно умирает".

В свою очередь, депутат Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") заявил: "Фраза "Есть судьи в Иерусалиме" еще никогда не была настолько наполнена содержанием. К сожалению, мы оказались в грустной и постыдной ситуации из-за недостойного и отвратительного поведения маленького политикана. В критический момент судьи БАГАЦа сказали "хватит" и выполнили роль того самого стража, который охраняет израильскую государственность и демократию".

Ожидается, что уже сегодня соберется пленарное заседание, и пост спикера Кнессета займет депутат от "Кахоль Лаван" Меир Коэн. После этого все ключевые позиции в парламенте будут находиться в руках блока противников Нетаниягу.

Ранее "Ликуд" официально заявлял, что прекратит переговоры с "Кахоль Лаван" о создании правительства национального единства, если Юлий Эдельштейн будет смещен со своего поста. Тем не менее, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" продолжают попытки сформировать коалицию. После того, как президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Биньямину Нетаниягу и Бени Ганцу с призывом сформировать правительство, глава блока "Кахоль Лаван" опубликовал сообщение, согласно которому рабочие группы двух партий встретятся сегодня для переговоров. В сообщении "Кахоль Лаван" речь идет о переговорах по созданию правительства чрезвычайного положения. В политический кругах отмечают, что такая формулировка позволит Яиру Лапиду и Моше Яалону согласиться на создание правительства с "Ликудом", против чего они возражали, когда речь шла о коалиции национального единства. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что депутат Габи Ашкенази все более активно выступает в поддержку создания правительства с "Ликудом" и оказывает давление на Бени Ганца.

С повестки дня не сошла и возможность паритетного правительства "Ликуда" и "Кахоль Лаван". По сообщению телеканала "Решет", в ходе переговоров "Ликуд" отказался от требования оставить в его распоряжении портфель министра юстиции. Согласно опубликованной информации, этот портфель получит депутат Хили Трупер ("Кахоль Лаван").

Источники в блоке "Ямина" заявили, что если "Ликуд" согласился отказаться от этого портфеля, то речь идет о капитуляции. В "Кахоль Лаван" и в "Ликуде" отвергают существование такой договоренности.