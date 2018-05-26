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ЦАХАЛ пресек попытку проникновения на территорию Израиля. ВИДЕО

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:46 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ пресек попытку проникновения на территорию Израиля
ЦАХАЛ пресек попытку проникновения на территорию Израиля
ЦАХАЛ пресек попытку проникновения на территорию Израиля
ВСЕ ФОТО

В субботу, 26 мая, около 11:00, военнослужащие ЦАХАЛа заметили четырех палестинцев, перебравшихся через разделительный забор в южной части сектора Газы.

Израильские военнослужащие открыли огонь в сторону нарушителей, которые бросились бежать и скрылись на территории сектора Газы, оставив палатку с надписью "Марш возвращения, возвращаемся на земли Палестины". Убегая, они бросили бутылку с "коктейлем Молотова", которая загорелась. По оценкам военнослужащих, террористы пробыли на израильской территории не более минуты.

По уточненным данным пресс-службы ЦАХАЛа, накануне в беспорядках на границе сектора Газы участвовали около пяти тысяч палестинцев. Они швыряли в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля камни, взрывные устройства трубчатого типа, поджигали покрышки. Также военнослужащими были пресечены несколько попыток причинить ущерб забору безопасности.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркивает, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля.

Вечером 25 мая "Палестинский информационный центр" опубликовал данные, предоставленные минздравом Газы: в ходе девятой пятницы "марша возвращения" ранения, травмы и отравления слезоточивым газом получили 109 участников акции.

По данным минздрава Газы, общее число "шахидов марша возвращения" достигло 122 человек, около 14000 пострадали от пуль, слезоточивого газа и дыма во время акций около границы сектора, начиная с 30 марта 2018 года. Ранее ХАМАС заявлял, что большинство погибших являлись активистами этой организации.



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