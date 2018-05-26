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В Израиле

Умер боец "Дувдеван" Ронен Любарски, раненный во время операции по задержанию террористов

время публикации: 20:35 | последнее обновление: 21:39 блог версия для печати фото
Ронен Любарски
Умер боец "Дувдеван" Ронен Любарски
Больница "Адаса Эйн Керем"

Военнослужащий подразделения "Дувдеван", 20-летний Ронен Любарски из Реховота, получивший крайне тяжелые ранения в ходе оперативных мероприятий в Иудее и Самарии, умер в больнице, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной ранее информации, инцидент произошел 24 мая, в пять часов утра, в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы.

Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на месте возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа тяжелые предметы. Один из них, предположительно, кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего.

Любарски в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме, и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Ронену Любарски посмертно присвоено звание старшего сержанта. Он будет похоронен в ночь на воскресенье, 27 мая, на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 мая 2018 г.
В Рамалле ранен солдат ЦАХАЛа, пострадавший в критическом состоянии







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