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В Израиле

В канцелярии Нетаниягу начались консультации с потенциальными партнерами по коалиции

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
Моше Кахлон и Биньямин Нетаниягу
Рафи Перец и Бецалель Смотрич

В 17:30 в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме начались встречи с главами партий, рекомендовавших Нетаниягу на пост главы правительства.

В пресс-службе "Ликуда" сообщили, что речь идет о решающей попытке премьер-министра сформировать правительство.

Консультации начались со встречи с лидером партии "Кулану" Моше Кахлоном. В 20:30 к премьеру приглашены главы "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Перец и Бецалель Смотрич. В 21:15 с Нетаниягу встретится глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни, в 22:00 глава "Агудат Исраэль" Яаков Лицман, встреча главы с главой ШАС Арье Дери назначена на утро 27 мая.

Незадолго до начала консультаций Биньямин Нетаниягу опубликовал сообщение, касающееся кризиса на коалиционных переговорах. "Я предпринимаю сейчас последнюю попытку сформировать правое правительства и избежать ненужных выборов. Я предложил партнерам решение проблемы. Оно основано на принципах, которые были сформулированы армией, и на их данных. Нет никаких причин отказываться от этого. Вечером я намерен созвать глав всех партий в надежде, что вместе нам удастся избежать выборов".

Как стало известно NEWSru.co.il, компромиссное предлжение было разработано представителем ШАС Ариэлем Атиасом. В соответствии с этм предложением, закон будет утвержден в его первоначальном виде, но без приложения с упоминанием квот призыва ультраортодоксов. Одновременно с принятием закона, квоты будут утверждены правительством. Оно также утвердит параграф о том, что в случае, если квоты не выполняются, закон прекращает действовать.

Глава НДИ Авигдор Либерман отказался от встречи с премьер-министром. В его окружении редакции NEWSru.co.il заявили, что "он не видит смысла переливать из пустого в порожнее".

"Наша позиция известна, мы требуем принятия закона в его первоначальной редакции, мы готовы, чтобы депутаты от религиозных партий вышли из зала во время голосования, но ни на какие изменения не согласимся. ", - заявили приближенные Либермана. Они также отметили, что никаких новых предложений не получали.

Одновременно с попытками сформировать коалицию, в "Ликуде" начинают подготовку к возможности досрочных выборов. Депутат Мики Зоар сообщил, что им подготовлен проект закона о роспуске Кнессета, и в случае провала попыток спасти коалицию, 27 мая он будет вынесен на рассмотрение Кнессета в первом чтении.

По некоторым сведениям, "Ликуд" приступил к формированию предвыборного штаба.



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