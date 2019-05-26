На этой неделе пройдут церемонии в память о жертвах теракта в "Дольфи"

На этой неделе, в четверг 30 мая, в 17:30, на набережной Тель-Авива состоится ежегодная траурная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи". 1 июня в 23:45 друзья погибших и пострадавших в теракте по традиции соберутся на неофициальную церемонию, включат сирену памяти и выпустят надувные шары с именами жертв теракта.

Официальную церемонию ежегодно организует министерство алии и интеграции при содействии муниципалитета Тель-Авива. На церемонии, как обычно, будет присутствовать бывший министр Софа Ландвер. Пресс-служба министерства сообщила редакции NEWSru.co.il, что пока неизвестно, будет ли на церемонии присутствовать Йоав Галант, сменивший Ландвер на должности главы министерства алии и интеграции.

Во время проходившего в Тель-Авиве конкурса "Евровидение-2019" устроители "Деревни Евровидения" в парке Чарльза Клора на набережной установили биотуалеты вплотную к одному из памятников жертвам теракта в "Дольфи". После многочисленных публикаций в СМИ и обращений в мэрию памятники отделили забором от территории "деревни". Некоторые израильтяне, узнав о неподобающем отношении к памяти жертв теракта, в течение последних недель приносили цветы и свечи к памятникам погибшим.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году. После сноса здания представители мэрии встретились с родственниками погибших в "Дольфи" и представили им план застройки участка, где находилась дискотека. Представители мэрии обещали, что самодельный памятник снесен не будут.

Уже после окончания конкурса "Евровидение" и демонтажа "деревни" редакция NEWSru.co.il попросила пресс-службу муниципалитета Тель-Авива уточнить, как будет выглядеть новый мемориал погибшим в "Дольфи", о возведении которого идет речь уже несколько лет.

Из пресс-службы муниципалитета был получен следующий ответ: "Мэрия Тель-Авива создала сад памяти всех жертв террора в городе Тель-Авиве, в том числе жертв теракта в "Дольфи", на территории парка Ганей Иегошуа. В рамках перестройки парка Чарльза Клора вокруг памятника жертвам теракта в "Дольфи" будут установлены скамейки для близких погибших. Семьи жертв теракта будут уведомлены о подробностях проекта перед началом строительства".

Бывший министр алии и интеграции Софа Ландвер, которая в течение многих лет организовывала траурные церемонии на месте теракта и до сих пор поддерживает контакты с близкими погибших, верит, что место поминовения жертв теракта в "Дольфи" будет сохранено. "Рон Хульдаи знает, что эти погибшие дети стали своего рода трагическим символом алии. Ведь родители погибших в "Дольфи", как большинство репатриантов 90-х, наверняка ехали в Израиль ради будущего своих детей. И не зря друзья этих детей написали на памятнике "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать"", – говорит Ландвер.

Теракт в "Дольфи"

1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей житель Калькилии Саид Хутори привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Хутори был провозглашен шахидом – мучеником за веру. На улицах палестинских городов прошли спонтанные манифестации, участники которых стреляли в воздух и раздавали сладости, радуясь гибели "сионистских оккупантов". Глава ПНА Ясир Арафат отказался тогда осуждать направленный против детей теракт.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи"

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года





