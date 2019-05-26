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В Израиле

Операция "Горячий огонь" завершена: последствия пожаров в Израиле

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:15 блог версия для печати фото
После пожара в поселке Харель
После пожара в поселке Мево Модиим
Было совершено 120 вылетов противопожарных самолетов и вертолетов

В ночь на воскресенье, 26 мая, было объявлено о завершении операции "Горячий огонь", в ходе которой в течение нескольких суток (активная фаза операции длилась более 40 часов) были потушены 1023 очага возгорания во многих районах Израиля. Операция проводилась в условиях экстремальной жары, температура воздуха достигала 40-50 градусов.

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По оценке противопожарной службы, выгорели около 8 тысяч дунамов, уничтожены примерно 50 жилых домов и хозяйственных построек, а также десятки автомобилей. Наибольший ущерб причинен поселкам Мево Модиим и Харель, в которых сгорели 40 и 10 домов соответственно. Сообщалось также, что несколько домов сгорели в поселке Гимзо. Причинен значительный ущерб зданию школы школы Равивим а-Яшан на улице А-Негев в Ганей-Тикве. Кроме того, в период сильной жары было несколько квартирных пожаров, в результате которых пострадали люди.

В операции "Горячий огонь" приняли участие более тысячи пожарных, 13 из них получили легкие ожоги и отравления дымом. Пожарным помогали сотни добровольцев. В результате лесных и полевых пожаров жертв не было. Легкие отравления дымом получили десятки граждан.

Пожарными были задействованы около 500 единиц специальной техники, включая все 12 противопожарных самолетов, имеющихся в наличии в Израиле. Кроме того, помощь оказали Кипр, Греция, Хорватия, Италия и Египет, направившие в Израиль свою противопожарную авиатехнику. Было совершено 120 вылетов противопожарных самолетов и вертолетов (в общей сложности, 80 часов полетов).

Причины возгораний были различными. Начальник пожарной службы Израиля генерал-лейтенант Давид Симхи 25 мая заявил: "Причиной ряда пожаров, вспыхнувших за последние сутки, стала небрежность граждан". В частности, речь может идти о разжигании костров в период праздника Лаг ба-Омер вопреки запретам пожарных и властей. Также, согласно предварительным выводам экспертов, причиной возгорания в нескольких случаях стало повреждение кабелей линии электропередач "Электрической компании" ("Хеврат Хашмаль"). Вечером 24 мая трое жителей Восточного Иерусалима были задержаны по подозрению в причастности к поджогам в столице, возможно и в некоторых других случаях пожары стали результатом поджогов. Расследование причин пожаров продолжается.



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